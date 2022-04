Taideseuralla monipuolinen näyttely kirjastossa

Joutsan pääkirjaston näyttelytilassa on parhaillaan esillä Joutsan Seudun Taideseuran vuosinäyttely Tunnelma. Näyttely koostuu yli kolmestakymmenestä eri tekniikoilla toteutetusta teoksesta, joiden tekijöinä on ollut kaksitoista taideseuran jäsentä.

Nähtävillä on muun muassa Ritva Laitisen, Liisa Röngän, Riitta Lammin ja Ritva Himasen akvarellitöitä, Leena Gäddnesin akryylimaalaus, Hanna-Leena Soisalon, Kalevi Hanhisen ja Taina Varjuksen öljyvärimaalauksia, Anneli Osmion pastellitöitä, Hannele Wellingin keramiikkaa, Eero Peltoniemen valokuvia sekä Sylvi Lyytisen maalaamaa posliinia.

Vuosinäyttelyllä on taideseurassa pitkät perinteet. Edellisen perinteisenlaisen vuosinäyttelyn seura järjesti kevättalvella 2020 ja se oli järjestyksessään jo 37:s. Viime vuonna näyttelyä ei voitu koronapandemian takia pitää tavanomaiseen tapaan, vaan se korvattiin entisen Koto-Sähkön näyteikkunoihin esille laitetulla ikkunanäyttelyllä. Tänä vuonna on voitu palata perinteiseen tyyliin.

Näyttelyn teemana on nyt siis Tunnelma. Taideseuran toiminnassa lähes 30 vuotta mukana ollut Liisa Rönkä sanoo teeman sisällä voivan kulloinkin olla hyvin monenlaisia töitä seuran jäseniltä.

– Yleensä on niin, että joko siihen aiheeseen liittyviä töitä voi tuoda, tai sitten jotain muuta. Mutta toivotaan, että työt olisivat tuoreita, Rönkä taustoittaa näyttelyn koostamista.

Lisäksi toiveena on, etteivät työt olisi olleet aiemmin esillä.

Vuosinäyttelyn ohella Joutsan Seudun Taideseura on Röngän mukaan pitänyt aina Joutopäivien aikaan näyttelyn, ja niin on tarkoitus tehdä tänäkin vuonna. Lisäksi seuralla on muutakin toimintaa, esimerkiksi tänä vuonna se järjestää koululaisille yhdessä Joutsansalmi ry:n kanssa vesiaiheisen kuvataidekilpailun.

– Kilpailun tarkoituksena on kiinnittää huomiota puhtaaseen veteen ja vesien suojeluun omalla paikkakunnalla, kertoo Rönkä.

Myöhemmin kilpailutöistä on tarkoitus järjestää näyttely.

Joutsan Seudun Taideseura on perustettu vuonna 1983, eli se viettää ensi vuonna 40-vuotisjuhlaa. Seuralla on tällä hetkellä Röngän mukaan noin 30 jäsentä, joutsalaisten lisäksi lähialueen asukkaitakin – ja myös vapaa-ajan asukkaat ovat tervetulleita mukaan toimintaan.

Tunnelma-näyttely on kirjastossa esillä 29. huhtikuuta saakka.

Tarja Kuikka

Yläkuvassa vasemmalta Hanna-Leena Soisalon teokset Kesäpäivä Haihatuksessa ja Punainen ajatus, Taina Varjuksen teos La Grasse ja Kalevi Hanhisen teos Keskustelu. Kaikki neljä työtä ovat öljyvärimaalauksia.