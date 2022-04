Maalaus on Virpi Saarelle hermojen lepuuttamista kiireisen arjen keskellä – viimeisimmässä projektissa strutsinmunat saivat ylleen pääsiäisaiheisen kuvituksen

Joutsalainen Virpi Saari on maalannut ja piirtänyt koko ikänsä. Toki väliin on mahtunut kausia, jolloin pensseleihin ei ole koskettu aikoihin ja harrastus on jäänyt kolmen lapsen äitinä ruuhkavuosien jalkoihin. Saari on rohkeasti kokeillut monia erilaisia maalaus- ja piirustustekniikoita, esimerkiksi pastelliliituja ja -värejä, lyijykyniä, kynäruiskua, öljyvärejä sekä akvarellimaaleja.

Myös yhtä suurella kirjolla on syntynyt taidetta. Saari on maalannut niin tauluja, kännykänkuoria kuin ravikypäriä, myös kaikki tarvittavat onnittelukortit Saari tekee lasten kanssa yhdessä. Myös yhden hevosen hän on ikuistanut kuorma-auton kylkeen. Päivätyössään Saari on tehnyt kausiaiheista ikkuna- ja lasitaidetta sekä persoonallisia ovikylttejä asukkaiden iloksi.

– On vaan aina ollut tarve tehdä käsillä jotain. Kaikki mihin vaan saa piirrettyä sopii ja aika monenlaista olen kokeillut. Huomaan, että lapsetkin ovat perineet innostuksen piirtämiseen. Olen heille opettanut, että aina saa taiteilla, paperia ja kyniä kyllä löytyy, naurahtaa Saari.

Saari ei viime syksynä juurikaan ollut ehtinyt maalailla, kunnes hänelle tuli pyyntö strutsinmunien maalaamisesta. Saari päätti ottaa projektin vastaan ja samalla innostus rakkaaseen harrastukseen syttyi uudelleen.

Strutsinmunan maalaaminen akvarelliväreillä on tarkkaa työtä.

– Munat lojuivat jonkin aikaa jemmassa, kunnes sain yhtenä päivänä idean ja kaivoin maalit esille. Sen olen huomannut vuosien mittaan, että kiireessä tai väkipakolla ei onnistu. Kun on sopiva aika ja tulee olo, että haluaa tehdä, sitten se alkaa luonnistumaan, summaa Saari.

Strutsinmuna on hyvin erilainen pinnaltaan verrattuna usein pääsiäisen aikaan koristeltaviin kananmuniin. Strutsinmunassa on kova ja hieman kuhmurainen kuori, kun taasen kananmunan pinta on tasainen ja ohuempi. Saari maalasi strutsinmunat akvarelliväreillä, jotka kuivuvat saman tien eikä pintaa tarvitse sen enempää käsitellä. Kummassakin munassa on erilaiset kuvat ja ne on tarkoitus luovuttaa takaisin omistajalleen pääsiäisen tienoilla.

Kun into jälleen käsillä tekemiseen oli hyvässä vauhdissa, ilmoittautui Saari samalla innolla Sedun muotiompelijan 15 opintopisteen verkko-opintoihin. Opinnot sujuivat ja muutamia viikkoja sitten Saari lähetti viimeiset työt ammattilaisten arvioitaviksi.

Maalaamisessa Saaren mielestä parasta on todellinen syventyminen tekemiseen sekä se, että siitä tulee näkyvää jälkeä.

– Kun pääsen kunnolla uppoutumaan maalaamiseen, on se minulle hermolepoa arjen kiirettä vastaan. Ylipäätään kaikki käsillä tekeminen, olkoon se sitten strutsinmunan maalausta, kierrätystaiteellisia opiskelujuttuja tai vaikkapa lapsen synttärikakun suunnittelua. Tykkään tehdä sellaista mistä näkee, mitä on tehnyt, kiteyttää Saari.

Hevoset ovat olleet Saarella aina lähellä sydäntä ja ne näkyvät myös maalauksissa. Muutamista omista hevosista Saari on maalannut muotokuvan, ja tauluille onkin syntynyt suuri tunnearvo. Kuitenkaan kaikki taulut eivät ole jääneet itselle, vaan joitakin on lähtenyt maailmalle lahjaksi.

– Olen kriittinen itseäni kohtaan eikä sitä varmaan koskaan voi sanoa olevansa täysin tyytyväinen työhönsä. Mutta ehkä se rima on hieman madaltunut vuosien mittaan ja nykyään olen armollisempi, tuumaa Saari.

Perheen koirat Popi ja Muppe eivät vielä ole päässeet taulujen aiheiksi, mutta Virpi Saari aikoo maalauttaa rakkaat perheenjäsenet joskus tulevaisuudessa.

Saaren yhtenä haaveena on päästä kuvittamaan lastenkirja, johon maalauksia on jo osittain olemassa. Lukioikäisenä Saari aloitti lastenkirjan tekemisen muutamilla maalauksilla sekä kirjoittamalla kaksi tarinaa, mutta tarinat ovat kadonneet. Iso kirjaprojekti odottaa vielä sopivaa aikaa ja paikkaa.

Sitä ennen täytyy kuitenkin lähteä hakemaan lisää materiaalia, jotta yksittäiset maalaushetket arjen keskellä jatkuvat samalla tahdilla. Odottamassa on perheen koirien sekä jo edesmenneen ponin ikuistaminen tauluiksi.

Jonna Keihäsniemi

Yläkuva: Virpi Saari on maalannut jokaiselle pojalleen 1-vuotislahjaksi taulun.