Luhangan Lärvit tulee taas

Luhangan Lärvit ovat aidot maalaisfestarit, jotka on tarkoitus päästä järjestämään 11. kesäkuuta Vanhosten tilan pihapiirissä neljättä kertaa. Koronarajoitusten purkautuessa tapahtuma-ala on alkanut avautua, mutta Ukrainan tilanne tekee ennustamisen tulevasta vaikeaksi kaikille.

– Lärvejä on mukava päästä tekemään parin koronan hiljentämän vuoden jälkeen. Esiintyjillä tuntuu olevan kova polte päästä keikalle, sillä kyselyjä mahdollisuudesta päästä esiintymään on tullut monesta suunnasta. Uskon, että yleisö myös odottaa kesää ja ulkotapahtumia malttamattomana, summaa Vanhosten tilan isäntä Ahti Weijo.

Viimeksi Luhangan Lärvit on järjestetty paikalle olleelle yleisölle vuonna 2019. Kesällä 2020 Lärvit striimattiin verkon kautta ja Vanhosten tilalla paikalla olivat vain esiintyjät.

Vanhosten tilan isäntä Ahti Weijo toivoo, että festarit saadaan järjestettyä ja ihmisille tarjoutuu mahdollisuus irrottautua hetkeksi kiireisestä arjesta.

Viimeiset kaksi vuotta ovat olleet bändeille sekä tapahtuma-alan ihmisille haastavia. Weijo toivoo, että festarit saadaan järjestettyä ja ihmiset iloiselle mielelle sekä hetkeksi irti kiireisestä arjesta. Myös apua tarvitsevat ovat järjestäjien ajatuksissa, eikä heitä unohdeta.

– Lärvejä suunnitellaan samalla ajatuksella kuin aikaisemminkin. Halutaan tarjota ihmisille viihtyisä ilta toistensa sekä hyvän musiikin ja ruuan seurassa. Tänä vuonna osa lipputuloista lahjoitetaan Ukrainan sodasta kärsivien auttamiseksi, valaisee Weijo.

Lärveille on luvassa monipuolinen esiintyjäkattaus, josta löytyy niin deegupoppunk, rock, suomipop ja r&b-tyylin bändejä. Lärveille tulonsa ovat varmistaneet Big Beaver Boogie Band, Dixie Fried, Jäätelökone, Tulikone, Reklamaatio ja The Turnerit. Lisäksi yksi bändi on vielä vahvistamatta.

Maalaisfestareiden tarkempi aikataulu ja esiintymisjärjestys julkaistaan toukokuun lopussa.

Reklamaatio esiintyi vuonna 2020 livestreamin kautta yleisölle. Reklamaatio on kiinnitetty myös tämän vuoden esiintyjäkaartiin.