Kultainen sukupolvi tienhaarassa

JoSePa pelasi viikonloppuna tunteikkaan ottelun. Paikallisvastustaja Liikunnan Riemu kaatui, mutta koska Alastaro voitti vieraissa, JoSePa putoaa sarjaa alemmaksi.

JoSePa:n joukkueen matka on ollut uskomaton. Kuka olisi muutama vuosi sitten uskonut, että näin pieneltä paikkakunnalta lähtöisin oleva joukkue nousisi futsalin korkeimmalle sarjatasolle pelaamaan? Muilla joukkueilla on takana isojen talousalueiden rekrytointipohja ja paljon suuremmat budjetit, ja siitä huolimatta taistelu oli matkan varrella tuloksekasta.

Kyse on loppujen lopuksi kaveriporukasta, hyvästä yhteishengestä, mikä kumpuaa osalla joukkueen pelaajista jo futiksen pikkujunnusarjojen ajoilta. Joukkue itse on todennut, että parasta ryhmässä on porukan sisäinen huumori, joka on pysynyt samana sarjatasosta huolimatta. Tämä kaikki yhdistettynä lahjakkuuksiin ja hyvään valmentamiseen on tuottanut tulosta.

Miesten futsaljoukkue pelasi vielä 2010-luvun alkupuolella Keski-Suomen piirin harrastesarjoissa. Futsalin 2. divisioonaan joukkue nousi kaudeksi 2013–2014, Ykköstä pelattiin jo kaudella 2015–2016 ja Liigaa ensi kertaa kaudella 2018–2019.

Nyt tämä kultainen sukupolvi on uuden edessä. Jokainen joukkueen jäsen varmasti pohtii mitä tulevaisuus tuo tullessaan.

Janne Airaksinen