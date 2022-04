Arto Huuskola sai Suomen Kotiseutuliiton kultaisen ansiomerkin

Luhangan Kotiseutuyhdistyksen vuosikokouksessa 16.3. luovutettiin Arto Huuskolalle Suomen Kotiseutuliiton myöntämä kultainen ansiomerkki. Sitä haettiin Huuskolalle pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta työstä Luhangan Kotiseutuyhdistyksen hyväksi.

Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka on osallistunut kotiseututyöhön ja järjestötoimintaan vähintään 20 vuoden ajan ja tehnyt merkittäviä tekoja kotiseututyön hyväksi.

Nämä ehdot täyttyvät täysin Huuskolan kohdalla, joka on tehnyt vuosikymmenten ajan pyyteetöntä talkootyötä Tammijärvellä sijaitsevan Peltolan Mäkitupalaismuseon hyväksi.

Peltolan mäkitupalaismuseota ylläpitää Luhangan Kotiseutuyhdistys ry, joka perustettiin vuonna 1959 huolehtimaan Mäentalon tilaan kuuluneesta mäkitupalaisalueesta ja sen rakennuksista. Arto Huuskola liittyi toimintaan mukaan syksyllä 1960.

Mäkitupalaismuseon alue kuuluu Mäentalon maihin, joka on siis Huuskolan suvun tila. Arton isä Veikko Huuskola oli yhdistyksen perustajia ja pitkäaikainen puheenjohtaja, ja myös tämän isä Mooses Huuskola oli mukana, kun museota perustettiin ja aluetta kunnostettiin. 1940-luvun alussa syntynyt Arto Huuskola pääsi itsekin aikanaan näkemään mäkitupalaisten elämää läheltä.

– Lapsena tuli käytyä tulevan museon alueella paljonkin, kun siellä silloin asui saman ikäisiä lapsia, hän muistelee.

Huuskola toimi pitkään kotiseutuyhdistyksen puheenjohtajana, ja on osallistunut lukemattomiin talkoisiin mäkitupalaisasumuksien säilyttämiseksi jälkipolville. Talkoita teettävät muun muassa heinänniitto alueelta, pärekattojen tekeminen ja muu rakennusten kunnostaminen sekä särentäaidan ylläpito museoalueen ympärillä.

Huuskolan työ museon hyväksi jatkuu yhä, sillä tietorikkaalle miehelle on tarvetta esimerkiksi isompien ryhmien oppaana.

Tammijärven museokokonaisuus on arvotettu ainutlaatuiseksi maailmassa. Se on osa elävää suomalaista sosiaalihistoriaa. Mäkitupalaismuseon vanhimmat rakennukset ovat peräisin jo 1700-luvulta. Siellä on 19 erilaista rakennusta.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Arto Huuskola on tehnyt vuosikymmeniä talkootyötä Peltolan Mäkitupalaismuseon hyväksi. Nyt hänelle myönnettiin Suomen Kotiseutuliiton kultainen ansiomerkki.