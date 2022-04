Sakuko-osasto käyttövalmiina – asukkaat pääsevät muuttamaan pääsiäisen jälkeen

Joukko Joutsan kunnan päättäjiä ja viranhaltijoita tutustui uuteen sakuko-osastoon 1.4. Paikalla oli myös remontoinnista vastanneen Rakennus Auvinen Oy:n edustaja sekä seututerveyskeskuksen väkeä.

Nimensä mukaisesti sakuko on nykyaikainen yksikkö, jossa yhdistyvät asiakkaan ja potilaan sairaanhoito, kuntoutus sekä kotiin annettavat palvelut. Asukkaat pääsevät muuttamaan remontoituihin tiloihin pääsiäisen jälkeen 20. huhtikuuta. Sakuko-osastolla on kahden ja yhden hengen potilashuoneita, saatto- sekä eristyshuone. Kokonaisuudessaan osasto on 17-paikkainen.

Remontissa uusittiin muun muassa pintamateriaalit, sähköt, ilmastointi- ja käyttövesiputkistot sekä sammutusjärjestelmä. Alun perin vanhainkodin osastoksi rakennetun tilan huonejakoa muutettiin ja potilashuoneiden oviaukot ovat nyt aiempaa leveämpiä. Yleisilmeeltään remontoidut tilat ovat hyvin neutraalin ja hillityn värisiä niin pintojen kuin sisustuksen suhteen.

Remontin myötä Jousen aulatilan huonekalut päivitettiin.

Myös vainajien säilytystila sekä hiljainen huone uusittiin. Hiljaisen huoneen seinälle on teetetty joutsalaisen Pekka Lankian ottamasta valokuvasta suurennus.

Täysin uutta on Jousen alakertaan, entiseen varastotilaan remontoidut jäte- ja pyykkihuoneet. Jatkossa pyykki kulkeutuu sähköisesti kuilun kautta, eikä henkilöstön tarvitse kuljettaa kuormaa kärryillä kerroksista toiseen. Puolestaan remontoitavan siiven sote-keskuksen puoleiseen päätyyn rakennettiin täysin uudet tilat paineilma- ja happikeskuksille.

Potilashuoneiden sisustus on hillityn värinen.

– Tilat näyttävät valoisilta, väljiltä ja toimivilta. Talo sisältää uutta ajattelua ja tekniikkaa. Uskon, että talossa viihtyy potilaat, asiakkaat ja henkilökunta, lausui kunnanjohtaja Harri Nissinen tutustuessaan tiloihin.

Kunnan tekninen johtaja Juha-Matti Näykki totesi tilaisuudessa, että hanke on edennyt mallikkaasti ja sulassa sovussa kaikkien tahojen osalta ennen kaikkea käyttäjät huomioiden.

Jonna Keihäsniemi

Yläkuva: Hiljaisen huoneen seinää koristaa joutsalaisen Pekka Lankian maisemakuvasta teetetty suurennos. Kuvassa yksinäinen soutaja lipuu Lankianselällä ja näkymä antaa mahdollisuuden rauhoittua jäähyväisiä jättäessä.