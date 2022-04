Kirjanpitäjän nuttura löystyy autonkuljetusauton ohjaamossa

– Lopetin kirjanpidon, koska en halunnut nuttura tiukalla istua; yksin paperien kanssa tulee happamaksi. Uskon, että nuttura löystyy, kun ajamiseen tulee vieläkin lisää rentoutta – joskus hiukset voivat olla valtoimenaankin, mutta eivät silmillä.

Näin humoristisesti työuransa muutosta kuvaa jyväskyläläinen Tiina Tuukkanen, joka työskenteli 2006–2018 tilitoimistoyrittäjänä Joutsassa. Nuorena markkinointimerkonomiksi ja kirjanpitäjäksi opiskellut numeroihminen joutui palaamaan autonkuljetusrekan ratista kirjanpitäjäksi vieraan palvelukseen koronan vuoksi, mutta haaveilee paluusta päätoimiseksi kuljettajaksi.

– Isäni oli rekkakuski, ja olin 1970-luvulla kyydissä, kun hän ajoi Jyväskylästä rautaa. Olen ollut aikanaan rallihommissa kartturina, ollut paljon autojen kanssa tekemisissä ja ajanut tosi paljon.

– Kun lähdin hankkimaan kortteja ja pätevyyksiä ja opin niin paljon, etten koko ajan jännittänyt ajossa, niin pohjimmainen minäni pääsi esiin. Pitkää matkaa ajaessaan saa olla ajatuksissaan. Kirjanpitäjäksi ryhtyminen oli välivaihe elämässäni, sanoo Tuukkanen.

Taloushallinnon osaaminen ja sen vaatima tarkkuus hyödyttävät vähemmistöomistajana TuukkaTrans Ky:ssä, jolla on autonkuljetusrekka ja jonka omistajat ajavat kuljetuksia muillekin.

– Minulla on paineensietokykyä. Siitä on hyötyä, kun välillä pitää ehtiä laivoihin, lauttoihin ja eri paikkoihin. Autojen purkamisessa ja lastaamisessa oli paljon opittavaa esimerkiksi hydrauliikan käytössä. Autot on lastattava ja saatava perille niin, ettei niille tapahdu mitään. Täydessä lastissa pitää olla tosi tarkkana korkeuden kanssa.

Tuukkanen hoitaa yhtiön kirjanpidon ja hallinnon. Hän kannustaa kaikkia yrittäjiä perehtymään yrityksensä taloustilanteeseen ja kirjanpitäjän antamiin tulosteisiin. Silloin saa ymmärrystä ja näkökulmaa myös vaikeiden tilanteiden ratkaisemiseen.

Tiina Tuukkanen, hänen lastensa isä ja muualla ajanut liikennevastaava perustivat TuukkaTransin 2009. Vuonna 2012 kahden teini-ikäisen äiti ajoi kuorma-autokortin, ja kun ajamista alkoi olla kahdelle, hän ajoi yhdistelmäkortin 2014. Vuotta myöhemmin hän suoritti tavaraliikenteen ammattipätevyyden ja 2019 tavaraliikenteen liikenneyrittäjätutkinnon.

– Ajoin aluksi useita vuosia uusia autoja Hangosta ympäri Suomea liikkeisiin. Kävin myös Saksassa ja Tanskassa. Viime vuodet jo ennen koronaa olen hakenut isolle ketjulle vaihtoautoja Tukholman ympäristöstä eri puolille Suomea. Joitakin ajoja olen tehnyt muuallekin.

Yhdessä ajaminen on antanut Tuukkasille pelivaraa esimerkiksi ajoaikojen ja vieraille ajettavien keikkojen järjestämiseen. Vaikka pariskunnan tiet ovat eronneet, yhteistyö, yrittäjyys ja molemminpuolinen apu ja tuki jatkuvat.

– Kuorma-autokortin ajettuani ajattelin, että tähän tämä jää, auto on iso. Mutta siitä se lähti. Lasteni isä houkutteli minut hommaan ja on aina valanut uskoa. Vaikka mihin mennään tai mitä tulee, hän aina neuvoo ja aina voin soittaa. ‘Sinä osaat’ on parasta, mitä toiselle voi sanoa. Pienyrittäjinä meillä on huumori riittänyt: kun toinen on ollut aallon pohjalla, toinen on ollut sen harjalla.

Tiina Tuukkasen mielestä liikenteessä pitää olla tarkka, pitkäjänteinen ja rohkea. Kirjanpitäjän kiireajat ja eräpäivät eivät kuitenkaan vaivaa, ja kun rekan oven sulkee, työstä on vapaa.

– Olen oppinut erilaisia asioita rekasta – kyllä nainenkin pystyy sillä ajamisesta nauttimaan. Olen päässyt ajamaan ulkomailla ja kokeilemaan hurjan määrän autoja. Tykkään edelleen ajamisesta, reiteistä ja maisemien vaihtumisesta, eikä autonkuljetusalalla ole mieletöntä kiirettä. Tyytyväinen olo tulee siitä, kun saa kaiken onnistumaan.

Yläkuva: – Olen liikkuva ja treenaava ihminen, ja uskon, että kumipyöräajoa riittää tulevaisuudessakin. Enköhän minä työnnä nuttura päässä menemään ainakin yli kymmenen vuotta, sanoo Tiina Tuukkanen.