Tammijärven latureitistöllä paljon kävijöitä – Latuset Oy huolehtii latujen kunnosta

Kuluneena talvena Tammijärven laduilla kävijämäärät ovat kasvaneet hurjasti. Jyrki Heinosen mukaan reitillä olevassa latuvihkossa on rikkoutunut jo 2.000 käyntikerran määrä. Myös koululaiset ovat saaneet nauttia hyvistä hiihtomahdollisuuksista koulun pururadalla.

Tänä vuonna latuja on ylläpidetty isommalla kalustolla Latuset Oy:n toimesta. Latuset Oy:n omistavat Jukka Heinonen, Jyrki Heinonen ja Arto Kaukonen. Yritys hankki Joutsan Pommin vanhan latukoneen omistukseensa alkutalvesta.

– Aiemmin Tammijärven Tammi on hoitanut Tammijärvi-Iitinmäki-reitin ja Luhangan kunta on vastannut ylläpidon kustannuksista. Nyt homma muuttui niin, että Latuset Oy hoitaa ladut ja laskuttaa kuntaa, joka edelleen mahdollistaa Tammijärven reitistön ylläpitämisen. Myös yksityiset ihmiset ovat antaneet avustuksia kunnossapitoon, selventää Arto Kaukonen.

– Iso kiitos kuuluu maanomistajille, Luhangan kunnalle sekä Sarvan Erälle, jonka hallinnoimana luvat latureitille on olemassa. Hyvä latureitti on monen asian summa ja tässäkin on useampi taho mukana mahdollistamassa hyvää kokonaisuutta. Ei ole mikään itsestäänselvyys, että näin pienellä paikkakunnalla on hyvät ladut, summaa Jyrki Heinonen.

Tammijärven Tammi huolehtii edelleen reitin varrella olevien nuotiopaikkojen polttopuut sekä osittain myös latujen kunnossapidosta.

Haaveissa on, että Iitinmäestä saataisiin jatkettua latureitti laskettelukeskus Purnuun asti. Jyrki Heinonen kertoo, että asiasta on jo muutamien kanssa alustavasti keskusteluja käyty. Prosessi on kuitenkin monen vuoden tavoite ja vaatii monenlaisia toimenpiteitä.

– Reitti Purnuun avaisi useampia paikkoja lähteä ladulle. Ja olisihan se hienoa, kun olisi palveleva latukahvila itsepalveluna toimivien kota- ja laavupaikkojen lisäksi, tuumaa Jyrki Heinonen.

Jonna Keihäsniemi

Tammijärven Tammen laturetkellä nautittiin auringonpaisteesta ja upeista laduista helmikuussa. Kuva: Tarja Kuikka.