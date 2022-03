Liikuntapaikkahoitaja motivoituu nähdessään tyytyväisiä käyttäjiä

Vaikka Petri Nyman on varsin tuore kasvo kunnan työntekijänä, on hän ehtinyt tulla tutuksi monille kuntalaisille kuluneen talven aikana. Viime vuoden joulukuussa liikuntapaikkahoitajana aloittanut Nyman pääsi heti tomerasti työtehtäviin käsiksi, sillä runsaslumisena talvena hommia on riittänyt kiitettävästi.

– Kyllä tässä on päässyt heti ahkeroimaan toden teolla. Välillä kun on ollut rankkoja lumisateita ja tuntuu että jääkiekkokaukaloa on saanut olla auraamassa vähän väliä. Mutta toisaalta on ollut kiva nähdä paljon liikkujia nauttimassa tästä hienosta talvikaudesta. Kentät ja muut liikuntapaikat on mieluista pitää hyvässä kunnossa, kun aktiivisia käyttäjiä on runsaasti, tuumaa Nyman.

LVIALA Rautakauppala PM Autohuolto Oy Aatto ja Elli

Liikuntapaikkahoitajan vastuulle kuuluvat periaatteessa kaikki kunnan ylläpitämät ulkoalueet, missä vain liikutaan. Lisäksi työkuvaan kuuluvat kuntosali ja liikuntahallin välineistö. Myös kaluston ylläpidolle varataan työpäivistä oma osansa. Talvella eniten työllistävät erilaiset auraustyöt sekä kuntosalin laitteiden huolto ja vikalistan purku.

Nymanin mukaan työssä parasta on vaihtelevat työpäivät ja itsenäinen työskentely.

– Olen ulkoilmaihminen, joten tämä työ on minulle passeli, kun suurimmaksi osaksi hommia saa tehdä ulkosalla, sanoo Nyman.

Kevättä kohti mentäessä pikkuhiljaa aletaan kunnostamaan kenttäalueita käyttökuntoon. Vaikka paljon on Nyman jo työssään oppinut ja tutustunut paikkoihin, on varmasti edessä vielä uutta opittavaa.

– On ollut mukava kohdata tyytyväisiä käyttäjiä ja saada heiltä palautetta. Kaikki palaute auttaa motivoitumaan ja tekemään työtä entistä paremmin. Toivon, että käyttäjien kanssa vuorovaikutus paranee ajan mittaan ja uskalletaan antaa palautetta puolin ja toisin matalalla kynnyksellä. Näin saamme paikat pidettyä käyttökelpoisina pitkään ja se palvelee niin käyttäjiä kuin huoltajaa, kiittelee Nyman.

Hyvinkäältä kotoisin oleva Nyman on ollut Joutsan kesäasukas reilut 20 vuotta, seitsemän vuotta sitten hänestä tuli puolisonsa kanssa vakituisia joutsalaisia. Vapaa-ajallaan Nyman viihtyy perheen ja Elmeri-koiran kanssa mökillä kalastaen, kuntosalilla treenaten sekä luonnosta nauttien.

Jonna Keihäsniemi

Liikuntapaikkahoitaja Petri Nyman tykkää työstään, jossa pääsee pääasiassa työskentelemään ulkona.