Luhangan Ampujat tarjoaa mahdollisuuden kokeilla elektronisiin tauluihin ampumista – ja innostua siitä

Elektronisten taululaitteiden käyttö on yleistynyt ampumaseuroissa. Myös Luhangan Ampujat ry on hankkinut ilma-aseilla ampumiseen soveltuvia elektronisia tauluja, ensimmäisen varapuheenjohtaja Noora Leppäkedon mukaan muutama vuosi sitten ja uusimmat kolme tänä talvena.

Toisin kuin pahvisiin, elektronisiin tauluihin ammuttaessa tarkan tuloksen saa Leppäkedon mukaan reaaliaikaisesti, sillä elektroninen taulu on yhteydessä tietokoneeseen, joka antaa tulokset heti kymmenyksen tarkkuudella.

– Se helpottaa harjoittelua, koska tuloksen saa saman tien. Ei vaadita sitä, että tarvitsee kävellä taululle, tai että olisi kaukoputki itsellä. Eli se vähentää myös ampujan varusteita, vertaa Leppäketo.

Osumia ei myöskään tarvitse hänen mukaansa erikseen tulkata, kun tulokset saa suoraan tietokoneen näytöltä. Tulokset ovat siis heti valmiit, eikä niissä ole tuomarin tekemää tulkintaa osumasta.

Elektronisen taulun käyttö edellyttää laitekohtaista tietokonetta, johon on asennettu asiaan kuuluva ohjelma. Leppäketo kuvaa elektronista taulua yksinkertaiseksi käyttää, ja sanoo sillä harjoittelun olevan eduksi kilpailutilanteessa.

– Nykyään kaikki kisat ammutaan elektronisiin tauluihin, ja tämä mahdollistaa sen, että pääsee harjoittelemaan jo samoilla laitteilla kuin millä kilpailutkin käydään.

Elektroninen taululaite maksaa Noora Leppäkedon mukaan noin tuhat euroa, ja päälle tulee tietokoneen hinta. Neljän taulun ja koneen hankinta onkin ollut Luhangan Ampujilta iso rahallinen panostus. Tauluja ei ole Leppäkedon mukaan tarkoitettu vain seuran jäsenten käyttöön, vaan muutkin voivat kokeilla niihin ampumista seuran vuoroilla ja kenties innostuakin. Vuoroja on talvikaudella kolmesti viikossa Luhangan koululla ja kerran viikossa Joutsan liikuntasalissa siihen saakka, kunnes harjoitukset siirtyvät kesäksi ulos.

– Nyt pääsee vähän kokeilemaan ja mietiskelemään asiaa, ja sitten saa tulla jatkamaan syksyllä, sanoo Leppäketo.

Hän kuitenkin neuvoo varmistamaan etukäteen, että vuorolla on varmasti joku paikalla. Yhteystiedot siihen löytyvät seuran nettisivuilta.

Luhangan Ampujien neljästä elektronisesta taulusta kaksi on käytössä seuran vuoroilla Luhangassa ja kaksi seuran vuoroilla Joutsassa. Elektroniset taulut ovat Noora Leppäkedon mukaan helposti siirrettävissä, eli seurat voivat järjestää kisoja yhdistämällä laitteitaan.

Lähes 60 vuotta toiminut Luhangan Ampujat ry on panostanut viime aikoina myös toiminnalliseen ammuntaan. Seura on tehnyt Noora Leppäkedon mukaan Laidonkankaalle jo aiemmin käytössä olleiden 25, 50, 100, 150 ja 300 metrin ratojen sekä villikarju- ja haulikkoratojen oheen toiminnallisen ammunnan radan, jossa se järjestää ensimmäiset lajin kilpailut toukokuussa Keski-Suomen Ampujat ry:n kanssa.

Toiminnallisessa ammunnassa testataan ampuma- ja aseenkäsittelytaitoa. Useista eri osuuksista koostuvassa kisassa yhdistetään Leppäkedon mukaan tarkkuutta ja nopeutta. Kyse voi olla esimerkiksi suorituksesta, jossa ammutaan viisi metallitaulua ja samalla kellotetaan, minkä aikaa ampujalta menee osua niihin kaikkiin. Myös taulujen ammuntajärjestys voi olla määrätty.

Toiminnalliselle ammunnalle on ollut Leppäkedon mukaan kysyntää, ja kun tieto Luhangan Ampujien radasta on levinnyt, on rata herättänyt runsaasti kiinnostusta. Odotuksissa on, että kisat levittävät sanaa edelleen ja sen myötä löytyy lisää lajista kiinnostuneita ja jäseniäkin seuraan. Tällä hetkellä jäseniä on noin 200.

Noora Leppäketo itse on ollut Luhangan Ampujissa pitkään, ja ampunutkin jo runsaat parikymmentä vuotta eli lapsesta saakka. Hän pohtii jollain tavalla jo kasvaneensa lajiin ja sanoo, ettei osaa enää luopua siitä. Hän kuvaa ammuntaa haastavaksi lajiksi.

– Aina on varaa kehittyä. Ja tietynlaista kilpailuhenkisyyttä löytyy itsestä, ja tietysti erityisesti itseään vastaan. Sitähän tämä tietysti paljon vaatii, koska paljon kiinnitetään huomiota yksityiskohtiin ja tekniikkaan.

Tarja Kuikka