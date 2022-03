Verohallinnon toimittamia tietoja pimitetään Luhangan tarkastuslautakunnalta

Luhangan tarkastuslautakunta on pyytänyt 1.2.2022 verohallinnolta tietoja kunnan kiinteistöverotuloista. Verohallinnon ylitarkastajan antaman ilmoituksen mukaan pyydetyt tiedot on toimitettu kunnanjohtaja Tuomo Kärnälle sähköpostitse. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Juhani Räsänen on pyytänyt verohallinnon antamia tietoja kunnanjohtajalta sähköpostilla kahteen otteeseen. Kärnä ei kuitenkaan ole vastannut tai lähettänyt kuittausta viestien vastaanottamisesta.

Lisäksi lautakunnan puheenjohtaja on toimittanut kunnanvirastoon manuaalisesti pyynnön tietojen luovuttamisesta, mutta tähänkään yhteydenottoon ei ole saatu vastausta.

Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan puheenjohtajan esityksen mukaisesti pyytää kunnanhallitusta päättämään kiireellisesti Verohallinnon kunnanjohtajalle lähettämien tietojen luovuttamisesta tarkastuslautakunnalle.

Jonna Keihäsniemi