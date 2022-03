Kuljetus ja Maanrakennus Reponen Oy myytiin lahtelaiselle Kuljetusliike Helokivi Oy:lle

Lahtelainen Kuljetusliike Helokivi Oy on ostanut joutsalaisen Kuljetus ja Maanrakennus Reponen Oy:n osakekannan. Kaupan myötä Helokivi Group vahvistaa osaamistaan ja asemaansa maanrakentamisen toimialalla.

Helokivi Groupiin kuuluu emoyhtiön Kuljetusliike Helokivi Oy:n lisäksi Helokivi Kiinteistöt Oy, Pihasiistiksi Suomi Oy, Suomen Katukaivuu Oy ja nyt myös Kuljetus ja Maanrakennus Reponen Oy. Kaupan myötä Kuljetus ja Maanrakennus Reponen Oy:stä siirtyy 9 työntekijää Helokivi Groupiin.

– Helokivi Group on systemaattisesti kehittänyt osaamistaan kahdella toisiaan tukevalla liiketoiminta-alueella, maanrakennus- ja viherrakennusalalla, vuodesta 2020 alkaen. Yrityksen pitkäaikaista osaamista on Helokivi Oy:n tarjoama kuljetusliiketoiminta, joka luontevasti tukee myös näitä molempia uusia toimialoja, taustoittaa kauppaa toimitusjohtaja Joni Helokivi.

Kuljetusliike Helokivi Oy on tänä vuonna 60 vuotta täyttävä perheyritys, joka on tullut tunnetuksi säiliöautokuljetuksista öljy-yhtiöille ja niiden asiakkaille. Helokivi tulee edelleen toimimaan vaarallisten aineiden ja palavien nesteiden kuljettajana. Kuljetusliiketoiminta on yrityksen ydinosaamista ja sitä kehitetään jatkuvasti.

Yrityskaupan myötä Helokivi Group työllistää yhteensä 90 henkilöä ja sen ennustettu liikevaihto vuonna 2022 on 13 miljoonaa euroa.

Yläkuva: Lahtelainen Kuljetusliike Helokivi Oy on äskettäin ostanut joutsalaisen Kuljetus ja Maanrakennus Reponen Oy:n osakekannan. Kuvassa ovat vasemmalla Joni Helokivi Helokivi Groupista ja Kari Reponen Kuljetus ja Maanrakennus Reponen Oy:stä. Reponen siirtyy kaupan myötä uuden yhtiön palvelukseen.