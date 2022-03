Sana sunnuntaiksi: Yhdeksän kuukautta jouluun!

Ai, miksikö tämä otsikko tuli mieleen? Äidin odotusaika on yhdeksän kuukautta. Sunnuntaina on Marianpäivä. Se on kevättä, mutta se on Jeesuksen äidin Marian juhlapäivä keskellä pääsisäispaaston aikaa. Maria odotti Jeesusta yhdeksän kuukautta. Yhdeksän kuukautta ennen Jeesuksen syntymää enkeli vieraili Marian luona ja Maria suostui tehtäväänsä. ”Minä olen Herran palvelijatar. Tapahtukoon minulle niin kuin sanoit.” Mariasta tuli esimerkki.

Jumala tarvitsi Mariaa tehtäväänsä. Nainen suostui, vaikka ei voinut ymmärtää yhtään, mitä oli kysymys ja vielä vähemmän tietää, mihin enkelin ja hänen kohtaamisensa johti. Olennaista oli, että hän suostui. Hän uskoi ja luotti. Jumala tiesi Marian hämmennyksen keskellä, mitä teki ja miksi teki. Tähän Maria luotti.

LVIALA Rautakauppala PM Autohuolto Oy Aatto ja Elli

Tästä luottamuksesta ja siihen liittyvästä Marian lupauksesta lähti liikkeelle yksi maailman historian merkittävin tapahtuma – Jumalan Pojan syntymä. Jumala tuli ihmisen kautta ihmiseksi. Salatulla ja käsittämättömällä tavalla kaikki sai alkunsa. Neitseestä syntymisen varassa uskomme seisoo. Se on rationaalisesti heikko ja hatara peruste. Sitä ei voi käsittää, mutta Jumalaakaan ei voi käsittää tai määritellä. Jeesus tuli kertomaan millainen Jumala on. Siksi Hän on meille tärkeä tutustuttava.

Mitä tästä opimme? Jumala toimii yli-inhimillisesti. Häntä ei voi käsittää ja ymmärtää. Häneen voi vain uskoa ja luottaa. Marian palvelualttius hämmentää. Hän oli valmis tietämättä, mitä on edessä. Hän sai tehdä historiaa. Meille Maria on malli rohkeudesta, sitoutumisesta, luottamuksesta ja Jumalan mahdollisuuksista.

Katolisille ja ortodokseille Maria on myös välittäjä Poikansa ja meidän ihmisten välillä. Hänen välityksellään lähestytään Jeesusta. Mariaa pyydetään rukoilemaan meidän puolestamme. Maria on ihminen, mutta hän on saanut suurimman Jumalan ihmiselle osoittaman tehtävän. Hän otti sen vastaan. Hän oli uskollinen Herran palvelija.

Jospa jotain pientä rohkenisimme ottaa hänestä malliksi Jumalan meille antamien tehtävien hoitamisessa. Jumalan tehtävissä on aina siunaus mukana. Iloa ja toivoa kevääseesi.

Kai Jantunen

vs. seurakuntapastori, rovasti