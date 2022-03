Lukion kuvataidekurssin näyttely kirjastossa

Joutsan kirjaston näyttelytilassa on parhaillaan esillä Mukautuva media -niminen kuvataidenäyttely, joka on koottu Joutsan lukion KU3-kurssin opiskelijoiden töistä. Näyttelyssä on lähes 30 teosta tai teoskokonaisuutta, joita lukion kuvataidekurssin opiskelijat ovat tehneet eri tekniikoilla – muun muassa akryylimaalauksia sekä lyijykynä- ja tussipiirroksia.

Kuvassa olevat Odessa Meinanderin julisteet Jäätelö ja Pop-Taide sekä muut näyttelyn teokset ovat esillä Joutsan kirjastossa 30. maaliskuuta saakka.

Tarja Kuikka