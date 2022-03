Jatkoa terveysliikuntaan ja liikuntaneuvontaan on luvassa

Joutsassa on lähivuosina panostettu kuntalaisten liikuntaan ja hyvinvointiin monin eri toimenpitein. Vuosina 2019–2020 oli ensimmäinen Joutsa Liikkuu- terveysliikuntahanke, jossa pyrittiin luomaan liikuntaneuvonnan palveluketju. Tätä jatkoi kolmelle vuodelle ajoittunut Joutsa Liikkuu 2020–2022-terveysliikuntahanke, joka päättyy 31.3.2022. Nyt päättyvän hankkeen tavoitteet täyttyivät yli odotusten.

– Tehdyllä kehitystyöllä on saatu liikuntaneuvonta sekä liikuntaneuvojan palvelut vakiinnutettua. Lisäksi matalan kynnyksen liikuntaryhmät ovat tulleet jäädäkseen ja yhteistyö eri toimijoiden kanssa on tiivistynyt entisestään, summaa vapaa-aika ja liikuntatoimen esimies Kari Kosunen.

Ja jatkoa hyvälle mallille on luvassa, sillä Joutsan kunta on saanut 16.000 euron valtionavustuksen uuteen, Hyvinvointia liikunnasta- hankkeeseen. Kaksivuotinen hanke on ajalle 1.4.2022-31.3.2024. Nyt myönnetty avustus on maksimi yhdelle vuodelle, eli 50 prosenttia hankkeen kustannuksista. Avustusta tulee hakea hankkeeseen erikseen joka vuosi.

1.3. liikuntaneuvojan pestiin hyppäsi Noora Karvonen, joka tekee Joutsassa kolme päivää viikossa ja yhden työpäivän etänä. Jyväskyläläinen Karvonen on ammatiltaan liikuntaneuvoja sekä personal trainer, ja erilaisten liikuntaryhmien ohjaamisesta kokemusta on kertynyt jo kymmenisen vuotta.

Karvonen toteaa päässeensä jatkamaan kuntalaisten hyvinvointia edistävää työtä hyvältä pohjalta.

– Liikuntaneuvonta ja hyvinvoinnin edistäminen hankkeen voimin on Joutsassa hyvällä mallilla. Täällä on erittäin hyvät paikat harrastaa ja ryhmiä on monipuolisesti tarjolla. Tästä on erittäin hyvä jatkaa kehittämistä, summaa Karvonen.

Karvonen haluaa olla helposti lähestyttävä liikuntaneuvoja, joka kuuntelee asiakkaiden toiveita esimerkiksi uusista ryhmistä.

– Haluan auttaa ihmisiä liikkumaan monipuolisesti ja löytämään sen oman juttunsa. Toivon, että pystyn omalta osaltani madaltamaan liikkumisen kynnystä, kiteyttää Karvonen.

Karvosen lisäksi kevääksi on palkattu toinen ohjaaja; personal trainer ja ryhmäliikunnanohjaaja Mari Heinonen vetää keskiviikon Liikettä niveliin-ryhmät.

Koska hanke on kuntavetoinen, tulee uuden hankekauden liikuntaneuvojan paikka pistää avoimeen hakuun. Liikuntaneuvojan paikka aukeaa kuntarekryssä ensi viikolla.

Jonna Keihäsniemi

