Tietoisuus kriisistä sai suomalaiset heräämään

Ukrainan sota ja Venäjän verinen valloitushyökkäys kauhistuttaa suomalaisia. Sodan kuvat täyttävät median ja etenkin sosiaalisen median ennen näkemättömällä tavalla. Ihmisten hätä tulee iholle.

Kriisi on myös saanut aikaan monenlaisia muutoksia, joita reilu viikko sitten ei olisi uskonut näkevänsä. EU-maat ovat tiivistäneet rivinsä ja asettaneet taloudellisia pakotteita, Ukraina saa valtavasti aseapua, ja Suomessakin on käynnistynyt vakavasti otettava keskustelu liittoutumisesta. Puolustusmäärärahojen nostamisestakin on puhuttu. Pakolaisten vastaanottoon on varauduttu.

LVIALA Rautakauppala PM Autohuolto Oy Aatto ja Elli

Yksi tähän aikaan liittyvä ilmiö on kansalaisten herännyt kiinnostus väestönsuojia kohtaan. Viranomaisille, kunnille ja medialle suorastaan tulvii kyselyjä aiheesta.

Viranomaisten viesti takaisin on ollut yksimielinen. Suomeen ei tällä hetkellä kohdistu sotilaallista uhkaa. Jos sellaiseen tilanteeseen jouduttaisiin, väestön suojaamisesta kantavat vastuun pelastuslaitokset. Nämä kyllä ohjeistavat asiasta ajoissa.

Yksittäinen kansalainen voi tässä vaiheessa keskittää tarmonsa kotivaran hankkimiseen, tähän ovat jo vuosia muutenkin kehottaneet eri viranomaistahot. Kotivara tuo turvaa erilaisissa häiriötilanteissa, kuten vesi- ja sähkökatkoksissa tai sairastumisen aikana.

Kotiin olisi hyvä varata kolmen päivän varaksi riittävä määrä ruokaa, juotavaa sekä kannellisia astioita veden säilyttämiseen. Lisäksi kotoa tulisi löytyä tarvittavia lääkkeitä ja käteistä rahaa sekä muuta omassa arjessa tarpeellista. Mistään hirvittävien ruokavuorien tai vessapaperin hamstraamista ei siis ole kyse.