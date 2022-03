Puheenvuoro: Ukrainalaisille tukea!

Vallanhimon aiheuttama hyökkäys Ukrainaan on saanut jo aikaan yli miljoonan pakolaisen virran muualle Eurooppaan. Yksityiset suomalaiset ovat alkaneet kiitettävästi tukea järjestöjä, jotka vievät apua sotatoimialueille sekä huolehtivat pakolaisista.

Myös useat Suomen kunnat ovat päättäneet tuesta. Isot kaupungit ovat niin päättäneet, mutta myös Pyhäjoen 3000 asukkaan kunta 10.000 eurolla. Nyt kun Joutsa on juuri tehnyt ylijäämäisen tilinpäätöksen viime vuodelta, kunnanhallituksen on kyllä syytä päättää nostaa myöntämäänsä 4.264 euron summaa merkittävästi.

Aiempina vuosina perusturvalautakunta piti yllä 20 henkilön pakolaiskiintiötä eli kuntaan tarvittaessa otettavien pakolaisten vastaanottomäärää. Viime syyskuussa se pudotti määrän viiteen. Nyt olisi syytä ilmoittaa ELY-keskukselle, että kunta nostaa kiintiön 100 henkilöön.

Ukrainalaiset ovat hyvin koulutettua ja ahkeraa kansaa. He voivat aloittaa myös työnteon heti maahan saavuttuaan. Jopa houkuttelemalla heitä asettumaan Joutsaan, tänne saataisiin kaivattua työvoimaa ja lapsia kouluihin. Tärkeintä on tietenkin antaa suojaa ja turvaa sotaa pakeneville ihmisille. Suomella on runsaasti omaa kokemusta sodan alta pakenemisesta. Auttakaamme ukrainalaisia!

Kalle Willman