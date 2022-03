Joutsan Kino: Eläinoikeusjuttu

Viikko sitten ensi-iltansa saanut elokuva on puhutteleva ja ravisteleva kotimainen dokumenttielokuva, joka on tärkeä puheenvuoro eläinten puolesta. Tätä ei sitten voi suositella herkimmille katsojille, sen verran raakaa materiaalia Saila Kivelän dokumenttielokuvassa näytetään.

Rajut videot ovat kuitenkin tarpeen, kun käsitellään näin tärkeää aihetta. Ihmiset pitäisi herätellä ymmärtämään, mistä eläinten tehotuotannossa on kyse.

Elokuvassa Saila on intohimoinen eläinoikeusaktivisti, jonka sisko on aina ollut hänen suurin idolinsa. Sailan siskon Main lähdettyä mukaan politiikkaan Saila pelkää, että hänen siskostaan on tullut osa järjestelmää, jota vastaan he yhdessä taistelivat.

Saila tunnusti julkisesti kuuluvansa aktivistiryhmään, joka kuvasi salaa satoja eläintiloja. Tästä seurasi kolme vuotta kestänyt oikeustaistelu, jossa hän oli vastaajana yhdessä toisen kuvaukset tunnustaneen aktivistin Karryn kanssa. Aktivistiliikkeen johtohahmo Kristo piti Sailaa liikkeen tulevaisuutena, mutta Sailasta ei kuitenkaan ollut enää kuvaamaan eläinten kärsimystä.

Kun Saila ensi kertaa astui maatilojen rakennusten sisään kuvaamaan, hän uskoi eläinten kohtelun muuttuvan hetkessä heidän kuvaamiensa videoiden tullessa suuren yleisön tietoisuuteen. Nyt kymmenen vuotta myöhemmin veganismi on muotia, suurimmat muotitalot ovat lopettaneet turkisten käytön, ja aktivistit ovat saaneet kaupat poistamaan häkkikanaloiden munat hyllyiltään.

Yksi asia ei kuitenkaan ole muuttunut: eläinten kohtelu.

Eero Peltoniemi