Joutsan Hiihdot ja Junnuhiihdot kilpaillaan tulevana sunnuntaina

Joutsassa järjestetään tämän viikon sunnuntaina järjestyksessään 69. Joutsan Hiihdot ja 38. Junnuhiihdot. Joutsan Pommin järjestämiin kilpailuihin on ilmoittautunut seuran puheenjohtaja Marko Hartosen mukaan yhteensä 145 kilpailijaa, joista yli puolet on Joutsan Hiihtoihin osallistuvia.

Määrä on hieman pienempi kuin viime vuosina, ja syynä siihen on Hartosen mukaan samanaikainen useiden kilpailujen ja muutamien muidenkin hiihtotapahtumien päällekkäisyys.

– Jos katsotaan 250 kilometrin säteellä Joutsasta hiihtokilpailuja, niin kyseisen viikonlopun aikana on seitsemät erilaiset kilpailut, niin silloinhan se porukka jakaantuu. Toinen asia on se, että viikonlopun aikana Suomessa on kolme massahiihtotapahtumaa, niin se saattaa viedä myös muutamia vanhempia hiihtäjiä, taustoittaa Hartonen.

Esimerkiksi viime vuonna Joutsan Hiihdoissa ja Junnuhiihdoissa kisasi yli 200 hiihtäjää. Taustalla vaikutti Hartosen mukaan se, että monissa paikoissa hiihtokisoja ei voitu järjestää, tai ne peruttiin. Tällaisissa tapauksissa hiihtäjät suuntaavat Hartosen mukaan aina sinne, missä kilpaileminen on mahdollista, ja tästä Joutsakin hyötyi viime vuonna. Tänä talvena hiihtokisoja on kuitenkin pystytty hyvän luonnonlumitilanteen myötä järjestämään hyvin, eikä koronakaan ole järjestämistä rajoittanut.

Joutsan Hiihdot ja Junnuhiihdot ovat vuosittain Marko Hartosen mukaan suurin Joutsan Pommin järjestämä tapahtuma ja sellaisena iso ponnistus seuralle. Tämän vuoden kisojen järjestelyt käynnistyivät jo viime syksynä, mutta aktiivisemmin järjestelyjä on tehty seurassa viimeisen kuukauden ajan.

Vaikka varsinaisena kisapäivänä toteutukseen osallistuu lähes 50 henkilöä, on suurimman työn tekevä, eli kisoja etukäteen järjestelevä joukko Hartosen mukaan huomattavasti pienempi, vain alle kymmenen henkeä.

Tapahtumapaikkana on sunnuntaina Joutsan urheilukeskus. Kisaladut ovat Hartosen mukaan tällä hetkellä huippukunnossa, ja sunnuntaiksi ennustettu pikku pakkanen ja auringonpaistekin lupailevat täydellistä hiihtokeliä. Hartonen toivoo, että yleisökin innostuisi tulemaan paikan päälle kisoja seuraamaan.

– Viime vuonnahan ei pystytty yleisöä ottamaan koronan takia, mutta nyt on hieno keli, ja pystytään ottamaan yleisöä, niin toivoisin, että yleisökin lähtisi liikkeelle. Ja viime vuonnahan meillä ei koronarajoitusten puitteissa ollut esimerkiksi kisapuffettia ollenkaan, niin nyt pystytään puffettikin pitämään.

Valtaosa Joutsan Hiihtojen ja Junnuhiihtojen tämänvuotisista kilpailijoista on Hartosen mukaan Keski-Suomesta, tosin joutsalaisia on joukossa vain kourallinen. Hartonen vinkkaa, että laduilla tullaan näkemään useita kansallisen tason kärkihiihtäjiä; miesten yleisessä sarjassa muun muassa Lassi Vuorinen, Waltteri Vinkanharju ja Sami Lähdemäki, naisten yleisessä sarjassa esimerkiksi Anni Kainulainen, Marjaana Pitkänen ja Ida Meriläinen.­

Tarja Kuikka

Arkistokuva viime vuoden Joutsan Hiihdoista. Kuva: Jonna Keihäsniemi

EDIT 4.3.2022 kello 8.12: Uutiseen korjattu tieto siitä, että yli puolet kilpailijoista on Joutsan Hiihtoihin osallistuvia, ei Junnuhiihtoihin osallistuvia.