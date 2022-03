Joutsan kunta tukee Ukrainaa asukasluvun mukaisesti – 4.264 euroa SPR:n kriisirahastoon

Talous- ja hallintojohtaja Matias Penttinen teki viranhaltijapäätöksen kunnanhallituksen antaman kannan perusteella, että Joutsan kunta osoittaa tukeaan Ukrainalle. Kunnanhallitus keskusteli Joutsan kunnan osallistumisesta tukikeräyksiin 1.3. Kunnanhallituksen tahtotila on, että Joutsan kunta myöntää avustusta Ukrainan kansalle. Kunnanhallituksen näkemyksen mukaan yksi euro per asukas on kohtuullinen tuen osoitus Joutsan kunnan kokoon nähden.

Tukisumma on kunnan asukasluvun mukaisesti yhteensä 4.264 euroa ja se kohdennetaan Ukrainaan SPR:n kriisirahaston kautta.

Jonna Keihäsniemi

