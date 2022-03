Pommilaisia nuorten SM-hallikisoissa

Joutsan Pommin Rico Sievänen ja Veera Reponen osallistuivat 17–22-vuotiaiden yleisurheilun hallimestaruuskisoihin Helsingin Myllypurossa 26.–27.2. Veera osallistui N17-sarjan 60 metrin juoksuun yli 70 muun kilpasiskon kanssa. Omassa erässään Veera sijoittui toiseksi ajalla 8,10 joka on hänen ennätyksensä. Aiempi ennätys on kahden vuoden takaa.

Tulokseen voi olla tyytyväinen, koska talven harjoituskausi on ollut rikkonainen. Tällä ajalla Veera selvisi 18 parhaan tytön joukossa välieriin. Siellä lähtö epäonnistui eikä tie jatkunut finaaliin. Voiton kisassa otti Noormarkun Nopsan Aada-Olivia Oksanen.

Tämän tänä vuonna vielä 16-vuotiaiden ikäluokan kärki on erittäin kova, ja he napsivat voittoja tässä vuotta vanhempien sarjassakin. Oksanen on tällä hallikaudella ollut naisten sarjassa pikamatkoilla sm-hallikisoissa loppukilpailussa sekä välierissä, kuten myös kakkoseksi kisassa sijoittunut Elmiina Siikala.

Rico Sievänen juoksi M17-sarjassa myös 60 metriä. Hän sijoittui omassa alkuerässään kolmanneksi ajalla 7,87. Tämä aika ei oikeuttanut jatkopaikkaan. Aiemmin talvella Rico on juossut jo 7,75, mutta tällä kertaa lähtö ei aivan onnistunut, ja se verottaa tällä lyhyellä matkalla tulosta merkittävästi. Joka tapauksessa molemmat talven aikana juostut kisat ovat selkeästi alle viime talvena juostujen aikojen, joten kehitystä on tapahtunut.

Tällä talven hallikilpailukaudella on luvassa vielä ainakin kahdet kilpailut, jonka jälkeen jatkuu perusharjoittelukausi kesää kohti.

Mika Sirkka