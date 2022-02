Sydänpuulla korkea tilauskanta – haasteena työvoimapula

Käsillä tekevien ja osaavien työntekijöiden löytämisessä on haastetta vaativiin rakennuskohteisiin ja arvorakennuksiin tarvittavia, yksilöllisiä puuikkunoita ja -ovia valmistavalle joutsalaiselle Profin Sydänpuu ikkunat ja ovet Oy:lle. Yrityksen toimitusjohtaja Markus Palola toteaa työvoiman löytämisessä olevan haasteita, ammattitaitoisesta henkilöstöstä puhumattakaan.

– Olemme kokeilleet eri rekrytointifirmoja, tehneet oppilaitosyhteistöitä ja kotisivuilla on koko ajan haku auki. Meillä on myös käytössä palkkio uuden työntekijän suosittelusta. Maksamme heti nykyiselle työntekijällemme rekrytoinnista palkkion, kun uusi työntekijä aloittaa. Mikäli uusi työntekijä on töissä vielä koeajan jälkeen, maksetaan häntä suositelleelle työntekijälle lisäpalkkio. Voisi siis sanoa, että kaikki keinot rekrytointiin alkaa olla kokeiltu, summaa Palola.

Viime vuoden lopulla yrityksessä oli työntekijöitä yhteensä 29, nyt maaliskuun 1.päivä työntekijöiden lukumäärä on 23. Yrityksellä on tällä hetkellä neljän kuukauden tilauskanta, vaikka yleisesti alkuvuodesta tilauskannat ovat lyhyitä. Tavallisesti tilauskanta on ikkunateollisuudessa kovimmillaan elo-syyskuun paikkeilla. Myös puurakentamisen trendi on voimakkaassa kasvussa.

– Voisimme heti ottaa vähintään viisi uutta työntekijää hommiin. Kysyntä on historiallisen korkealla tasolla ja tulevaisuus näyttää valoisalta tilausten suhteen, valaisee Palola.

Kartta on Helsingin ydinkeskustasta. Karttaan asetetut nuppineulat osoittavat kohteita, joissa on Sydänpuun valmistamia ikkunoita ja ovia.

Tuotantopäällikkö Marko Viitalan mukaan työvoimapulasta kärsitään laajasti niin teollisuus- kuin rakennusalalla, eikä ongelma niinkään ole vain yksittäisten yritysten. Kysyntä on kovaa ja käsillä tekeville löytyy töitä.

– Ihmetyttää että missä ovat ne ihmiset, jotka eivät ole töissä. Me emme vaadi aikaisempaa ammattitaitoa tai koulutusta. Olemme valmiit ottamaan halukkaat töihin ja kouluttamaan perusteellisesti työvaihe kerrallaan. Tärkeintä on, että hakija on ahkera ja motivoitunut, toteaa Palola.

Sydänpuu pyrkii käyttämään joutsalaisia yrityksiä kaikessa, missä vaan voi. Metalli- ja sähkötyöt halutaan teettää paikallisvoimin ja rautakaupasta ostetaan viikoittain. Sydänpuu ei välttämättä ole kovin tunnettu valmiista tuotteistaan seutukunnalla, sillä suurin osa tuotteista päätyy Helsingin ydinkeskustan julkisivuihin.

– Iso omistaja taustalla tuo meille turvaa ja mahdollistaa meille monella tavalla jatkuvuutta. Toivonkin todella, että Sydänpuu säilyy vahvana merkkinä ja pysyy aina Joutsassa, sekä tuo työtä joutsalaisille ihmisille ja yrityksille, täsmentää Palola.

Jonna Keihäsniemi

Kyseinen juttu on ensimmäinen osa kolmen yrityksen rekrytointivaikeuksia koskevaa juttusarjaa. Kaksi seuraavaa osaa julkaistaan huomenna.

Yläkuva: Tuotantopäällikkö Marko Viitala (vas.) ja toimitusjohtaja Markus Palola ottaisivat mielellään lisää työvoimaa yritykseen, sillä tilauskanta on korkealla ja kysyntää riittää.