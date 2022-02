Joutsan seurakuntatalon katon korjaaminen äänestettiin prioriteetiksi numero 1

Keskiviikkona kokoontunut Joutsan seurakunnan kirkkovaltuusto päätti, että mitä sitten tulevaisuudessa korjataankaan, niin Joutsan seurakuntatalo on ensimmäisenä sillä listalla.

Valtuusto käsitteli 10 valtuutetun tekemää valtuustoaloitetta seurakuntatalon korjaamisesta. Allekirjoittaneiden mielestä nykyiseen taloon olisi järkevä tehdä uusi katto, ilmastointiremontti ja korjauksia keittiöön. Tämä kanta voitti äänestyksessä 9–5.

Asiasta käytiin vilkas debatti. Osa kirkkovaltuutetuista painotti, että seurakuntatalon korjaamista on palloteltu toistakymmentä vuotta, minkä vuoksi olisi viimeinkin aika ryhtyä toimiin.

Toinen osa läsnäolleista taas muistutti, että kiinteistöstrategia on aivan viittä vaille valmis, jolloin olisi viisasta tehdä päätöksiä selvityksen osoittamiin tarkkoihin lukuihin perustuen. Tämä kanta oli myös äänestyksessä hävinnyt vaihtoehto.

Hallintojohtaja Heikki Kangas pohjusti tilannetta toteamalla, että kun seurakunnan kaikkien kiinteistöjen korjausvelka on 5 miljoonaa, niin olisi hyvä odottaa kokonaiskuvaa keväällä valmistuvan kiinteistöstrategian muodossa. Hän kehotti harkitsemaan, voidaanko näin viime metreillä nostaa joku yksittäinen rakennus erilleen kokonaisuudesta.

– Katsotaan ensiksi strategiassa mitä on listattu kiireelliseksi, pannaan ne järjestykseen ja katsotaan mihin rahat riittävät, taustoitti hallintojohtaja Kangas.

Kiinteistöstrategiasta on ilmeisesti jo olemassa melko valmis versio, sillä Kangas huomautti, että pääkirkon katto on todettu huonokuntoiseksi. Edelleen taustakeskusteluissa on kannatettu vaihtoehtoa, että kirkon katto olisi ensimmäisenä remonttilistalla.

Kyse on Joutsan kirkon paanukatosta, jossa on jonkin verran haljenneita ja siksi uusittavia paanuja. Toinen tekijä on tervaus, joka on asiapapereiden mukaan viimeksi tehty vuonna 2004. Suositeltava paanukaton tervausväli on 5 vuotta, tosin varjon puolella väli voi olla 5–10 vuotta. Paanujen päällä ei ole enää tervaa havaittavissa, joten monta tervauskertaa on jäänyt väliin.

Seurakuntatalon katosta puhuttaessa, valtuutettu Pirjo Olkkonen pystyi jo tehdyn selvitystyön perusteella kertomaan, että uusi katto maksaisi 475.000 euroa, ja LVI-tekniikan uusiminen vajaa 300.000 euroa.

– Jos tähän taloon menee se vajaa miljoona euroa, niin summa on jostain muusta pois. Ei seurakunnalla ole rahaa valmiina näin isoihin remontteihin, ainut varma tulonlähde kun on metsänhakkuu, kertoi Kangas viitaten seurakunnan talousvaikeuksiin.

Aloitteen allekirjoittajat, etunenässä Sakari Eskelinen, Teuvo Kuitunen, Markku Malin ja Niilo Nieminen painottivat, ettei seurakuntatalon remontin kanssa enää viivytellä. Kiinteistöstrategia-asiakirjan valmistumisen odottamisen puolesta puhuivat muun muassa Olkkonen, Aila Niinikoski ja Arto Virtanen.

Toinen merkittävä päätös oli selvitysmiehen ottaminen selvittämään erilaisia yhteistyön muotoja naapuriseurakuntien kanssa taloudellisen tilanteen korjaamiseksi. Joutsan seurakunta on monilla mittareilla vähää vaille ajautumassa kriisiin. Tilinpäätökset olisivat olleet ilman satunnaisia tuloja alijäämäisiä, eikä maksuvalmiuskaan ole ollut aina kunnossa. Kirkollisvero on maksimissa, ja metsääkään ei voi määrättömästi hakata.

Lähivuosina on kuitenkin odotettavissa 4 työntekijän eläköityminen, joka antaa mahdollisuuden säästöille henkilöstökuluissa.

Osa kirkkovaltuutetuista suhtautui kovin nihkeästi konsultteihin. Yleinen henki olikin, että selvityksessä tai ylipäänsä sen henkilön etsimisessä kuka sitä tulee tekemään, täytyisi vahvasti tukeutua hiippakuntaan. Tehtävää tarjottiin jo hallintojohtaja Kankaalle, joka kieltäytyi siitä työkiireiden vuoksi.

Valtuustopäätöksen jälkeen Joutsan seurakunta voi edetä selvityksen tekemisessä hiippakuntaan tukeutuen.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Kirkkovaltuusto päätti, että Joutsan seurakuntatalon katon uusiminen tulee etusijalle, kun seurakunta alkaa kuittaamaan osaa 5 miljoonan korjausvelastaan. Riittääkö rahaa sitten myös taustalla näkyvän kirkon paanukaton korjaamiseen, on toistaiseksi arvoitus.