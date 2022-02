Hydrohex mahdollistaa omatoimisen vesijumpan Leivonmäen uimahallilla

Hydrohex on virtuaalinen treenipalvelu, jonka avulla voi tehdä omatoimisesti harjoituksia tai vesijumppia. Viime syksynä ohjelma saatiin koekäyttöön ja tutustuttavaksi Leivonmäen uimahallille. Asiakkailta demoversiosta saatu palaute oli niin positiivista, että kunta päätti hankkia sovelluksen alkuvuodesta.

– Asiakkaiden palautteissa tuli ilmi, että kunnan vesijumpparyhmät eivät sovi käyttäjien omien aikataulujen kanssa yhteen. Toinen palaute oli se, että kaikki eivät koe ryhmäliikuntaa omakseen, mutta haluaisivat silti harrastaa vesijumppaa, taustoittaa Joutsan vapaa-aika- ja nuorisotoimen esimies Kari Kosunen.

LVIALA Rautakauppala PM Autohuolto Oy Aatto ja Elli

Uimahallin seinälle hankittiin iso 65 tuuman näyttö, jota ohjataan altaan reunalta löytyvällä kapulalla. Sovelluksessa on tarjolla monen eri vaikeustason ohjelmia useampi kymmenen, joten valinnanvaraa löytyy eri tasoisille liikkujille. Jumpat ovat 20–45-minuutin mittaisia. Sovelluksesta löytyy myös niin sanottu taito- ja temppuosio. Kun ohjelma on valittu, tarvitsee vain seurata ohjaajan liikkeitä.

Iso näyttö mahdollistaa liikkeiden seuraamisen laajalla alueella.

Kosusen mukaan toivottu sovellus on otettu hyvin vastaan ja käyttäjiä on ollut lähes joka ilta hallin ollessa auki. Kuitenkaan kunnan vesijumpparyhmien määrää ei olla vähentämässä, vaan päinvastoin valikoimaan on lisätty tunnin mittaiset vesijuoksuvuorot maanantai- ja torstaiaamuille.

– Laitteisto on lisäpalvelu, joka monipuolistaa uimahallin palveluita. Missään nimessä se ei korvaa liveohjattuja ryhmiä, vaan ne tulevat jatkumaan normaaliin tapaan, summaa Kosunen.

– Sovellus mahdollistaa omatoimisen treenaamisen aina, kun uimahalli on auki. Uinninvalvojalta saa rohkeasti pyytää apua ja opastusta laitteen käyttämiseen, toteaa Kosunen.

Jonna Keihäsniemi

Yläkuva: Leivonmäen uimahallin seinään asennettiin alkuvuodesta iso näyttö, josta uimarit voivat valita itselleen vedessä toteutettavan treenin laajasta valikoimasta.