Purnu on kotoisa vaihtoehto suurelle hiihtokeskukselle

– Ensin etsitään sopivat monot, jotka tulee olla numeroa isompi kuin normikenkä. Sitten tästä sopivat sukset ja kypärä päähän. Ja sitten vaan turvallisia laskuja, toteaa hiihtokeskus Purnun vuokraamossa kaikille tuttu työntekijä, joutsalainen Jere Hirvonen.

Hirvosen voisi sanoa olevan Purnun kasvot, sillä työrupeamaa hiihtokeskuksessa on kertynyt jo 1990-luvulta lähtien. Kymmenisen vuotta Hirvonen oli välillä muualla töissä, mutta nyt jo useamman vuoden hän on vastannut vuokraamosta sekä hiihtokoulusta.

Yksi helmikuinen sunnuntai on jälleen käynnistymässä ja Purnuun alkaa virrata eri-ikäisiä laskijoita. Tulijoita on niin Joutsasta, Luhangasta kuin Hartolasta. Kaikista näistä matka tunnelmalliseen ja kotoisaan, pienen kylän hiihtokeskukseen on puolisen tuntia.

Jani Nieminen (vas.) ja Jere Hirvonen ovat tuttuja kasvoja Purnussa.

Purnu pääsi runsaslumisen talven myötä avaamaan kautensa jo hyvissä ajoin viime vuoden puolella. Ensimmäiset rinteet avattiin joulukuun 11. päivä ja nyt helmikuussa laskettavissa ovat kaikki viisi rinnettä. Neljää pitkää rinnettä ja lyhyempi lasten rinne tarjoavat monipuolisesti valikoimaa hyvin eritasoisille laskettelijoille.

– Kotimaan matkailun suosion kasvu näkyy myös positiivisesti meillä. Ihmiset haluavat liikkua ulkona ja tämä kausi on ollut tälle keskukselle niin sanottu uusi nousu. Erityisesti olen iloinen siitä, että tämän seudun mökkiläiset ovat löytäneet meille, toteaa Purnun toimitusjohtaja Timo Olkkonen.

Laskettelun lisäksi Purnun maastosta löytyy kaksi erimittaista hiihtolatua ja pulkkamäki. Myös moottorikelkkailijoiden reitit Joutsasta tulevat aivan laskettelukeskuksen juurelle.

– Täällä saattaa tavata niin moottorikelkkailijoita, laskettelijoita kuin hiihtäjiä. Kaikki ovat sulassa sovussa ja jokaiselle löytyy tilaa harrastaa. Laskeskelin, että vilkkaina sesonkiviikonloppuina kävijöitä on noin 300–400, summaa Olkkonen.

Ankkurihissi kuljettaa laskettelijat isoimpiin mäkiin.

Yksi laskettelun Purnussa aloittaneista on joutsalainen Leevi Solatie. Viime talvena 7-vuotias Leevi totesi, että haluaa kokeilla laskettelua, koska iso osa kavereistakin harrastaa sitä. Äiti Sanna Solatie varasi innokkaalle pojalleen hiihtokoulutunnin ja tarkoitus oli ensimmäisellä kerralla olla vain muutama tunti. Mallikkaan opetuksen myötä rinteessä menikin uuden harrastuksen parissa koko päivä.

Tälle talvelle Leevi keräsi rahat omiin välineisiin sekä kausikorttiin, joka hankittiin hyvissä ajoin jo lokakuussa.

– Tämä on kivan lähellä ja siksi tänne on mukava ajella melkein joka viikonloppu. Kun en lähde itse rinteisiin, pystyn hyvin seuraamaan missä lapsi menee, kun rinteet ovat niin lähekkäin. Täällä on turvallinen ilmapiiri harrastaa ja vaikka lähtisi kahdestaan liikenteeseen, yleensä aina löytyy laskuseuraa, tuumaa Sanna Solatie.

Leevin mielestä parasta ovat hyppyrit sekä metsäreitit, joita on kiva mennä kavereiden kanssa.

– No hyppyri saisi olla vieläkin isompi, naurahtaa tokaluokkalainen Leevi Solatie.

Rohkeille laskijoille on tarjolla muutamia eri kokoisia hyppyreitä.

Jonna Keihäsniemi

Yläkuva: Elli Mäkinen, Kia Ilmonen, Juho Hietanen, Aarre Weijo, Ville Jokinen, Melissa Rantanen ja Onni Weijo viihtyvät rinteissä ja käyvät Purnussa lähes joka viikonloppu.