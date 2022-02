Puheenvuoro: Gubbeja koteihin

Joutsan perusturvalautakunta päätti 19.01.2022 käyttää testamenttivaroja 15.000 euroa pilottiin, jossa kymmenelle vanhukselle ostetaan Gubbe Sydänystävä Oy:ltä maksullinen gubbe-henkilö ystäväksi. Kustannus kunnalle siis 1.500 euroa/vanhus. Gubbehenkilö (äijä) on nimestään huolimatta joku opiskelija ilman hoiva-alan koulutusta.

Firma kertoo palvelustaan: ”Yhtiön toimiala on tuottaa iloista apua arjen askareisiin, auttaa pitämään ikäihmiset aktiivisina, tuoda turvaa omaisille ja tuottaa muita ihmisten hyvinvointia edistäviä palveluita”. Yhtiö on hyväksytty kunnan tukipalvelujen tuottajarekisteriin.

Lautakunnan päätöksestä ei selviä tekeekö kumpi, kunta vai firma toiminnan vaikutuksista tutkimusta ja raportin. Vaadittavaa tutkimuslupaa ei ole haettu viranomaisilta. Arkaluontoisia terveys- ja sosiaalihuoltotietoja kuitenkin käsitellään. Kuka vastaa kodissa/asumispalveluyksikössä käyvän gubben sopivuudesta tehtävään? Firmalla on toki vakuutus tiettyjä haitanaiheuttamistapauksia varten.

Miksi vierasta maksullista ystävänvälitysfirmaa tuetaan? Joutsassa on oman toiminnan lisäksi toista kymmentä yksityistä maksullista kotipalvelun/tukipalvelun tuottajaa. Maksuttomia ystävänpalveluja on poikkeuksellisen runsaasti. Näihin on luettava seurakuntien, monien yhdistysten ja Apuset-ryhmän palvelut.

Jos rahalla saisi ja haluaisi ystäviä, tulee ensimmäiseksi mieleen, että testamenttivaroilla hankittaisiin tarvitseville palveluseteleitä, joilla hankkisivat paikallisilta toimijoilta nuo palvelut. Tällä menettelyllä voitaisiin aivan hyvin toteuttaa mainittu pilotti arviointeineen.

Päätetty pilottihanke asettaa kunnan omat toimijat epätasa-arvoiseen asemaan ulkoisen toimijan suhteen, merkitsee ns. kiellettyä valtiontukea ja on selkeästi kuntastrategian vastainen. Päätös on syytä kumota!

Kalle Willman

kunnan jäsen