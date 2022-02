LapWall-rallissa noin 120 autokuntaa

Muuramelainen Yellow Racing Team ry järjesti lauantaina Leivonmäellä kansallisena kylärallina ajetun LapWall-rallin. Kilpailu koostui viidestä erikoiskokeesta, joita ajettiin muun muassa Marjotaipaleen, Hirvenlahden ja Havumäen suunnalla. Yhteismittaa erikoiskokeille kertyi noin 60 kilometriä.

Osanottajien määrä oli peruutusten jälkeen noin 120. Joutsan seudulta oli puolenkymmentä autokuntaa, lisäksi muutamassa autossa oli puoleksi joutsalaisedustus. Seudun menestyjiä olivat luokkavoittoihin yltäneet Kari ja Tatu Mutkala (kuvassa), Antti Aro ja Joni Hokkanen sekä Joonas Tonteri, jolla oli kartturina helsinkiläinen Markus Saxberg. Yleiskisassa heistä nopeimpia olivat Tonteri ja Saxberg sijalla 25. Tomi ja Raimo Vanhatalo keskeyttivät teknisen vian takia.

Järjestäjien kantilta katsottuna ralli sujui kilpailunjohtaja Sami Heikkilän mukaan hyvin. Kuskien palaute reitistä oli hyvää.

– Yksi kaveri taisi sanoa niin, että hän on sata rallia ajanut ja tämä oli yksi parhaimmista, Heikkilä kertoo esimerkkinä.

Kisan suunnitteli järjestävän tahon viiden hengen ydintiimi, mutta toteutukseen osallistui useita paikallisia tahoja. Heikkilä kiitteleekin seudun tienhoitokuntia, yksityishenkilöitä, yrityksiä ja ek-pätkistä vastanneita, viimeksi mainituista esimerkiksi Mieskonmäen kyläseuraa ja Jani Tavikaisen ja Asta Nurmisen porukoita. Paikallisten panoksella on hänen mukaansa iso merkitys, sillä ilman näitä muuramelaistiimi ei pystyisi samanlaisia ralleja järjestämään.

– Verkosto on onneksi syntynyt sinne, ja aina löytyy apua ja milloin mitäkin tietoa tarvitaan, kiittelee Heikkilä.

Tuloksia: Classic yli 1350cc: 1) Kari Mutkala, Tatu Mutkala Opel Kadett GSi 16v, 39:42,2, kokonaiskisan 52. HR alle 1450cc: 3) Jukka Tanttu, Lundgren Tuomo Skoda Fabia 38:38,7, kokonaiskisan 31. HR alle 220 cc: 5) Otto Järvinen, Stenberg Marko Ford Escort rs2000 38:53,5, kok. 41. V1600 ja Trophy 1400: 1) Joonas Tonteri, Saxberg Markus VW Lupo GTi 38:08,6, kokonaiskisan 25. H2050: 1) Antti Aro, Hokkanen Joni Opel Astra Gsi 38:45,1, kokonaiskisan 35. Aloittelijat alle 5 kilpailua ajaneet: 6) Matti Lahtonen, Anssi Loipponen VW Golf 48:01,1, kokonaiskisan 95.

”Kun ralliin on kerran eksynyt, ei siitä tahdo eroon päästä”

Kun ralliin on kerran eksynyt, niin ei siitä tahdo eroon päästä, totesivat LapWall-rallin alla Matti Heino (takana) ja Raimo Vanhatalo. Kuvassa Vanhatalon ja hänen poikansa Tomi Vanhatalon kisa-auto B-mallin Opel Ascona.

LapWall-ralliin oli ilmoittautunut muutamia joutsalaisia konkareita, joille on kertynyt lukuisia startteja sekä ratin takana että kartturina. Jo 60 vuotta autourheilua harrastaneen ja kotimaan lisäksi Eurooppaakin rallin merkeissä kiertäneen Raimo Vanhatalon oli määrä olla kartturina B-mallin Opel Asconalla ajavalle pojalleen Tomi Vanhatalolle, ja runsaat 40 vuotta sitten ensimmäisen rallinsa ajaneen Matti Heinon Ford Escortin ratissa vävynsä Teemu Heinon toimiessa kartturina.

Joutsan Seutu kysyi etukäteen konkareilta, mikä saa nämä kilpailemaan lauantaina. Vastaus on lyhyesti palo ralliin.

– Kun siihen on kerran eksynyt, niin ei siitä tahdo eroon päästä. Vaikka on ollut pitkiä taukoja välillä, mutta aina se vaan ajaa. Niin kuin Tuomisen Lasse sanoi, että se kuume ei hellitä ennen kuin on kaksi metriä multaa nenän päällä, totesi Heino.

Vanhatalo oli asiasta samaa mieltä ja viittasi edesmenneen kartturinsa sanontaan.

– Edesmenneellä kartturillani Hannu Paappasella oli tapana sanoa, että ralli on parasta, mitä mies voi housut jalassa tehdä.

Miesten oli määrä kilpailla LapWall-rallin pimeissä luokissa, joissa ek-pätkät kerrottiin vasta lauantaina. Käytännössä seudulla on aina tihkunut tietoa pätkistä jo etukäteen, mutta Vanhatalon ja Heinon mukaan sillä, vaikka tiet tiedettäisiinkin, ei ole merkitystä. Tuttu tie on Vanhatalon mukaan usein pahempikin.

– Kun ajat siviiliautolla sitä, niin se on niin erilainen sitten, kun siinä mennään 150, 160, 170 kilometriä tunnissa.

Voittoa miehet eivät aikoneet lauantaina tavoitella, vaan Vanhatalo nimesi heidän autokuntansa pyrkimykseksi pitää auto ehjänä viikon päästä ajettavaa Historic Rally Trophya varten ja Heino taas aikoi ajaa siihen malliin, ettei tarvitsisi lapioida.

– Eikä sitä tässä iässä enää sitten, kyllä se on ihan vaan hauskanpitoa, lisäsi Heino.

Vanhatalo kiitteli jo etukäteen kilpailijoiden puolesta kilpailunjohtaja Sami Heikkilää ja Yellow Racing Teamia LapWall-rallista ja muistakin tiimin ralleista, ja kehui kilpailuja hyvin järjestetyiksi.

– Kiitos, että jaksavat järjestää, kun vielä nykyisin on tämä talkoohenki melkein olematon.

Tarja Kuikka

Heinot eivät kilpailleet lauantaina, sillä heidän autonsa hylättiin katsastuksessa. Vanhatalot keskeyttivät kolmannella erikoiskokeella teknisen vian takia.

