Joutsa sitoutuu valmisteltuun Pienten kuntien akatemia -hankkeeseen

Joutsan kunta sitoutuu työvoiman saatavuuden edistämiseen tarkoitettuun Pienten kuntien akatemia -hankkeeseen. Kyse on Joutsan, Hartolan, Sysmän ja Pertunmaan kuntien yhteisestä hankkeesta, jonka tavoitteina on matalan kynnyksen uudenlaiset koulutukset työvoimatarve ja toimintaympäristö huomioiden, yrittäjyyden ja itsensä työllistämisen edistäminen, alueellinen toimintamalli työnantajan ja työntekijän kohtaamiseen sekä edellisessä hankkeessa toteutetun Nelinvoimaa.fi-palvelun vahvistaminen. Hanketta on valmisteltu vuosille 2022–2023.

Joutsan, Hartolan, Sysmän ja Pertunmaan kunnilla on ollut vuosina 2017–2021 kaksi työvoiman saatavuuden edistämiseen tähdännyttä Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa hanketta. Ensimmäisessä toiminnan painopiste oli työttömien työnhakijoiden työhön valmennuksessa ja eteenpäin polulla ohjaamisessa. Jälkimmäisen avulla kehitettiin ja kokeiltiin toimintamalleja työvoiman saatavuuteen ja työllistymiseen muun muassa koulutuksen avulla. Koulutusta on käynnistetty ja toteutettu hankekuntien alueella työnantajien, oppilaitosten ja TE-hallinnon kanssa.

Aikaisempia hankkeita hallinnoi Hartolan kunta, uutta hanketta hakee ja hallinnoi Sysmän kunta. Uudelle hankkeelle haetaan rahoitusta Hämeen ely-keskukselta sekä Euroopan sosiaalirahastosta.

Aikaisintaan tänä keväänä alkavaksi kaavaillun hankkeen kustannusten on arvioitu olevan kahdelta vuodelta runsaat 270.000 euroa. Haettavan ESR-rahoituksen ja valtion rahoituksen osuus on 75 prosenttia kustannuksista ja kuntien rahoitus 25 prosenttia eli yhteensä hieman vajaat 70.000 euroa. Se tarkoittaa noin 17.300 euroa per kunta kahden vuoden ajalta.

Pienten kuntien akatemia -hankkeen valmistelu aloitettiin viime syksynä, jolloin Joutsan kuntakin sitoutui valmisteluun mukaan. Lopullisen hankehakemuksen jättäminen edellyttää kaikkien neljän kunnan sitoutumista hankkeeseen.

Joutsan kunnan sitoutumisesta hankkeeseen päätti tällä viikolla kokoontunut kunnanhallitus.

Tarja Kuikka