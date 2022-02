Joutopäivät järjestetään heinäkuussa – markkinoita suunnitellaan Uimalaan ja Talomuseollakin tapahtuu

Joutsan Joutopäivät, 50-vuotisjuhlavuosi, järjestetään heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna, 1.–3.7.2022. Tapahtuman pääjärjestäjä ja organisoija on edelleen Joutsan Yrittäjät ry.

Ohjelma on vielä auki, mutta jo tässä vaiheessa tiedetään, että markkinat tultaneen pitämään Uimalan alueen järvimaisemissa. Myös Talomuseo on tänä vuonna mukana ohjelmassa. Tuttuun tapaan toimintaa on luvassa jo ennen varsinaista viikonloppua.

LVIALA Rautakauppala PM Autohuolto Oy Aatto ja Elli

Visa-Matti Kuitunen Joutsan Yrittäjien hallituksesta toimii Joutopäivävastaavana. Joutopäivät on jäänyt pitämättä kahtena vuonna peräkkäin koronapandemian vuoksi.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Arja Koriseva esiintyi vuoden 2019 Joutopäivillä Uimalan alueella. Kuva: JS Arkisto.