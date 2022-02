Koulukoirat voivat auttaa oppilaita esimerkiksi tunnetyöskentelyssä

Luhangan koulussa vierailee viikoittain kaksi koulukoiraa, espanjanvesikoira Axl ja australianpaimenkoira Haba, joilla on talossa tärkeä tehtävä. Ne ovat koulun erityisopettajan, sosiaalipedagogisen koiratoiminnan ohjaajaksi opiskelevan Sirpa Jokisen koiria, ja vuorotellen emäntänsä mukana työssä ikään kuin tämän yhtenä kuntouttavana työvälineenä.

Sosiaalipedagogiikkaa on Jokisen mukaan jo pitkään yhdistetty hevostoimintaan, mutta sitä on alettu tuoda myös koiramaailmaan, sillä koirien on todettu soveltuvan yhtä lailla kuntouttavaan toimintaan. Ne voivat työskennellä monenlaisissa paikoissa, esimerkiksi päiväkodeissa ja hoivakodeissa.

LVIALA Mainos: Aatto & Elli Lounas Rautakauppala PM Autohuolto Oy

– Tavoitteena on, että tuetaan ihmisten omatoimisuutta, ja kaikki saisivat mahdollisuudet olla aktiivisia toimijoita yhteiskunnassa ja löytäisivät itsestään parhaan mahdollisen toimintakyvyn. Koirat ovat aika näppäriä tarjoamaan semmoista rentoa, hyvää oloa ja parantamaan ihmisen ajatuksia ja tuntemuksia omasta itsestään, taustoittaa Jokinen.

Koulumaailman yhdeksi tärkeäksi asiaksi, missä koirista on hyötyä, Jokinen nimeää tunnetyöskentelyn.

– Koulussa on paljon tarvetta sen puolen työskentelylle, ja koirien kanssa on hyvä tunneilmapiiriä avata ja rentouttaa, ja päästä sillä lailla eteenpäin. Olen huomannut, että on tietyt oppilaat, joiden kanssa ihan selkeästi näkee, että nämä koirat ovat valtavan tärkeä asia heille.

Jo pelkkä koiran läsnäolo on Jokisen mukaan tärkeää ja antaa paljon ryhmään ja oppilaiden olotilaan.

– Sitten on kaikennäköisiä pieniä temppuja mitä voi tehdä. Koira voi osallistua erilaisiin toimintoihin tekemällä jotain valintoja. Meillä on esimerkiksi onnenpyörä, jota pyörittämällä voi valita toimintoja ja osallistua peleihin.

Espanjanvesikoira Axl ja kuvauspäivänä kotiin jäänyt kollegansa Haba osallistuvat koululla erilaisiin toimintoihin tekemällä valintoja esimerkiksi onnenpyörän avulla. Axlilta onnenpyörän pyörittäminen onnistuu Sirpa Jokisen ohjauksessa vaivatta.

Oppilaille Axlin ja Haban läsnäolo on Sirpa Jokisen mukaan mieleistä, ja nämä tykkäävät ottaa koiriin kontaktia, tosin pakollista se ei ole. Henkilökuntakin pitää koirista, ja niistä onkin tullut koulun maskotteja. Koulupäivinä koirat saavat erityisen paljon huomiota.

– Nämä ovat semmoisia rapsutustankkauspäiviä. Hellittelyä riittää, nauraa Jokinen.

Koiran läsnäolon oppitunnilla voisi kuvitella häiritsevän oppilaiden keskittymistä. Jokisen mukaan keskittyminen on teettänyt joillekin oppilaille hieman enemmän töitä, mutta kun koiran läsnäoloon on totuttu, työskentelykin onnistuu. Koiran paikallaolo myös toimii ikään kuin porkkanana, eli kun koulutyöt on hoidettu kunnolla, voi käydä rapsuttamassa koiraa.

Koulukoirien kohdalla nousee usein esiin allergiakysymys. Luhangan koulussa tämä ei toistaiseksi ole ollut ongelma. Mikäli asia tulee jossain vaiheessa ajankohdaksi, sitten mietitään, miten tilanteessa toimitaan.

Haba (kuvassa) ja Axl käyvät Luhangan koululla työssä viikoittain, tosin vuorotellen. Samana päivänä Sirpa Jokinen ei ota niitä mukaan, jotta ne eivät intoudu touhuilemaan keskenään, vaan muistavat olevansa työssä.

Koulukoiraksi ei sovellu millainen tahansa koira, vaan sillä on oltava tietyt perusasiat kunnossa. Sirpa Jokisen mukaan koiran on oltava ohjaajalla hallussa ja esimerkiksi kestettävä stressiä ja pientä hälinää ympärillä.

– Täytyy olla semmoinen, että tykkää ihmisistä. Kestää sen, että kaikki tykkää rapsutella ja osaa siitä nauttia. Ei saa tietenkään olla aggressiivinen. Semmoisia tempputaitoja ei mitään ihmeellistä tarvitse, eikä tarvitse olla mikään tottelevaisuusvalio, tavallinen arkitottelevaisuus riittää, sanoo Jokinen.

Tilanteet hoidetaan kuitenkin aina koiraa kuunnellen, ja se saa tarvittaessa levätä sivussa, jolloin oppilaat eivät mene rapsuttelemaan sitä. Näin ehkäistään liiallisen stressin kertymistä.

Kasvatus- ja kuntoutustyöhön koulutettaville koirille järjestetään soveltuvuuskartoituksia, jollaisen myös pennusta saakka Luhangan koululla vieraillut Axl on käynyt ja jollaiseen Habakin menee. Mitä rotuihin tulee, niiden kirjo sinänsä on Jokisen mukaan kasvatus- ja kuntoutustyössä työskentelevillä koirilla laaja.

Axl-koiran lisäksi Sirpa Jokisen kotona on kolme muutakin koiraa. Jokinen ja hänen puolisonsa harrastavat koiriensa kanssa aktiivisesti eri lajeja, esimerkiksi agilitya ja noseworkia eli hajutyöskentelyä.

Tarja Kuikka

Yläkuvassa espanjanvesikoira Axl leikkii oppilaiden kanssa piilotusleikkiä, jossa se etsii lattialle oppilaiden jalkoihin piilotettuja koiran nappuloita.