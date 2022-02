Koronarajoitukset keventyvät huomisesta lähtien

Joutsan kunta höllentää kokoontumisrajoituksiaan Aluehallintaviraston antaman suosituksen mukaisesti. Lauantaista lähtien Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntien alueella yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia sisätiloissa voidaan järjestää sillä ehdolla, että kaikille osallistujille on osoitettu istumapaikat ja käytössä on enintään 75 % käytettävissä olevien istumapaikkojen määrästä. Nyt annettu määräys on voimassa 5.2.-18.2.2022.

Ulkona järjestettävissä yleisötilaisuuksissa ei ole voimassa henkilörajoituksia.

Jonna Keihäsniemi