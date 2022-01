Joutsan uusi rakennuspäällikkö Ari Lindgren kokee mielekkääksi kunta-alan monipuolisuuden

Joutsan tekninen osasto on saanut uuden työntekijän 38-vuotiaasta Ari Lindgrenistä. Lindgren työskentelee rakennuspäällikkönä, ja tehtävänimike korvaa aikaisemman käytössä olleen työpäällikkönimityksen.

Koulutukseltaan Lindgren on rakennusinsinööri. Kuntapuolelta työkokemusta löytyy Äänekosken kaupungin palkkalistoilta. Rakennusalasta hänellä on yhteensä neljä vuotta kokemusta. Viimeisen reilun vuoden ajan ennen Joutsaan tuloa Lindgren oli Suolahden PS-Rakennus Oy:n palveluksessa vastaavan mestarin hommissa.

Hän kertoo, että kuntapuolen työtehtävien laaja skaala oli motivaationa hakea Joutsan auki julistamaa työpaikkaa.

– Kuntapuoli on niin monipuolinen ala, on paljon kaikkea ja jokainen päivä hieman erilainen, siinä se tämän homman suola on, kuvailee Lindgren.

Uudella rakennuspäälliköllä on kokemusta Joutsan kunnasta nyt loppusyksystä lähtien. Vaikutelma on hyvä.

– Työkenttä vaikuttaa mielenkiintoiselta ja organisaatio juuri sopivan tehokkaalta. Luulen päässeeni tässä vaiheessa jo hyvin sisälle organisaatioon ja oppinut Joutsan tapaa toimia.

Lindgrenin peukalon alla on johtovastuut kunnan hallinnassa olevan tiestön kunnossapidosta, rakennuksista, jätepuolesta, liikuntapaikoista ja viheralueista.

Rakennuspäällikkö on keskeisessä roolissa, kun Joutsaan rakennetaan uutta tai puretaan vanhaa. Tulevina vuosina painopiste siirtyy uudisrakentamisesta tarpeettomaksi käyneistä kiinteistöistä luopumiseen. Keskustan Liikekeskus-kompleksin purkaminen käynnistyy vuoden 2023 aikana.

Näissä tehtävissä Lindgren pääsee käyttämään vahvuuksiaan. Hänellä on osaamista rakentamisesta, työmaajohdosta ja tarjouslaskennasta sekä uudisrakentamiseen että korjausrakentamiseen liittyen.

– Ne ovat osaamiseni painopisteet, ja niistä on kokemusta niin tilaajan kuin urakoitsijankin näkövinkkelistä, mikä on varmasti hyödyllistä rakennuspäällikön tointa hoidettaessa, toteaa Lindgren.

Hän asuu Jyväskylän Tikkakoskella perheensä kanssa, ja kulkee sieltä käsin Joutsassa töissä. Ennen siirtymistä rakennuspuolelle Lindgren työskenteli Ilmatieteen laitoksella säähavaintopallojen luotausoperaattorina.

Janne Airaksinen

Kuvateksti: Ari Lindgren on Joutsan kunnan teknisen osaston uusi rakennuspäällikkö.