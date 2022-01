Räsäsen kilpailukausi jatkui Sveitsissä

Joutsalaislähtöinen hiihtäjä Veli-Matti Räsänen jatkoi Keski-Euroopan kilpailu-urakkaansa Sveitsissä. Visma Ski Classic-tourin osakilpailu hiihdettiin lauantaina La Diagonelassa, Sveitsin Engadinin laaksossa. Räsänen sijoittui 55 kilometrin hiihdossa sijalle 38.

– Nyt tuli suoritus, johon pystyin olemaan täysin tyytyväinen kisan jälkeen. Kauden mittaan on tullut paljon tasaisia suorituksia, mutta jokin niistä on uupunut. Tavoitteena olikin hiihtää koko matka rohkeasti ja aktiivisesti, jotta pääsisin mahdollisimman hyviin porukoihin. Onnistuin tässä mielestäni kohtuullisen hyvin. Sain hyvän startin ilman välinerikkoja ja sukset toimivat mainiosti, mikä on aina edellytys hyviin suorituksiin. Aamulla satanut uusi lumi varmisti osaltaan sen, että kilpailu oli erittäin raskas ja vei miehestä kaikki mehut, toteaa Räsänen.

Autoasi Joutsa LVIALA Mainos: Aatto & Elli Lounas Rautakauppala

– Loppusijoitus oli toistaiseksi parhaani Visma Ski Classicsin kisoissa, eikä kaudelle asetettu tavoite top 30-joukkoon sijoittumisesta jäänyt kovin kauaksi. Nyt palautellaan tästä ja viikon päästä jatketaan kisailua Italiassa, jossa edessä on legendaarinen 70 kilometrin Marcialongan kilpailu, summaa Räsänen.

Jonna Keihäsniemi