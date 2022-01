Minkkinen valittiin olympiajoukkueeseen

Joutsan Pommin Suvi Minkkisen kausi ampumahiihdon maailmancupissa jatkui lauantaina naisten 4×6 kilometrin viestillä Italian Anterselvassa. Suomen nelikko Suvi Minkkinen, Mari Eder, Erika Jänkä ja Nastassia Kinnunen sijoittui yhdeksänneksi.

Minkkinen käytti avausosuudella viisi varapatruunaa ja toi joukkueen vaihtoon sijalla 13, ollen kärkeä jäljessä reilun minuutin.

– Omaan suoritukseen olen vähän pettynyt. Oma tunne oli hiihdossa aika kauhea, mutta perustaso on noussut, kun pystyi kuitenkin ihan kohtuullisesti hiihtämään, vaikka tuntuu, että on todella huono päivä. Johtuu varmaan osittain siitä, että korkeasti nopeasti sopeutuminen on ollut haasteellista, Minkkinen kommentoi.

Olympiakomitea vahvisti maanantaina Huippu-urheiluyksikön tekemät lopulliset urheilijavalinnat Pekingin olympialaisiin. Suomen naisten ampuhiihdon neljänneksi edustajaksi valittiin hienoja näyttöjä tammikuussa tehnyt Suvi Minkkinen.

Jonna Keihäsniemi