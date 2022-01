Alakulman kolumni: Penkkiurheilijoiden hellimisviikot

Meitä innokkaita penkkiurheilijoita hellitään oikein olan takaa peräti 17 päivän ajan, kun Pekingin, eli Beijingin, talviolympialaiset käydään 4.2-20.2.2022.

Mutta kummassa ne olympialaiset oikein käydään? Kielikellon mukaan Kiinan pääkaupungin nimi voidaan kirjoittaa molemmilla tavoilla. Beijing on Kiinassa käytettävän pinyin-järjestelmän mukainen muoto. Peking taasen Suomen kieleen vanhastaan vakiintunut muoto. Oman lisähaasteensa kisojen seuraamiseen tuo aikaero, sillä Kiinassa kello on kuusi tuntia Suomen aikaa edellä.

Olympiakomitea on julkaissut virallisen kisaoppaan talviolympialaisiin. Reilun sadan sivun opus kätkee sisälleen tietoa, jota päätin sisäistää tulevaa ruutumaratoonia varten. Kisaoppaaseen on kirjoitettu jokaisen päälajin nimi suomeksi ja kiinaksi. Kiinankieliset nimet esiintyvät sekä kiinankielisin kirjoitusmerkein että pinyin-muodossa, josta näkee oikean ääntämyksen. Suluissa olevat sanat taasen kertovat, mitä kirjoitusmerkit erikseen kirjoitettuna tarkoittavat. Nämä termit avaavat sitä, miten kiinalaiset muodostavat sanoja itselleen vieraille asioille, kuten esimerkiksi talviurheilulajeille. Tässä listattuna muutamia lajitermejä sekä knoppitietoa, joilla rökittää perhettä tai työyhteisöä kisahuumassa.

Maastohiihdon kiinankielinen nimi (yueye huaxue) kirjoitetaan neljällä merkillä, jotka ovat yli, maasto, liuku ja lumi. Suomi on saavuttanut olympiatasolla maastohiihdossa yhden kolmoisvoiton, mistä vastasi naiskolmikko Wideman-Hietamies-Rantanen Oslossa vuonna 1952.

Ampumahiihto (Dongji liang xiang) on merkkeinä talvi-kausi-kaksi-asia. Ampumahiihdon esi-isä oli sotilaspartiohiihto, joka oli mukana talviolympialaisissa neljä kertaa. Suomi sijoittui jokaisella kerralla toiseksi epävirallisessa kilpailussa, jonka palkinnot jätettiin mitalitilaston ulkopuolelle.

Mäkihyppy (Tiaotai huaxue) on terminä hyppy-torni-liuku-lumi. Matti Nykänen on ainoa, joka on voittanut samoissa olympialaisissa (Calgary 1988) kolme kultamitalia.

Yhdistetty hiihto (Beiou hunhe shi huaxue) eli Pohjois-Eurooppa-seka-yhdistää-tyyli-liuku-lumi. Aikoinaan yhdistetyn osalajit suoritettiin käänteisessä järjestyksessä, kun kilpailun avannut hiihto-osuus järjestettiin 18 kilometrin erikoiskilpailun yhteydessä.

Taitoluistelu (Huayang huabing) eli kukka-malli-liuku-jää. Taitoluistelu on olympiakisojen talvilajeista vanhin.

Näillä knopeilla kotikatsomot valmiiksi ja tulosveikkaukset käyntiin!

Jonna Keihäsniemi

kirjoittaja, jonka kahvipöytäkeskustelut seuraavien viikkojen ajan painottuvat suomalaisten urheilusuorituksiin.