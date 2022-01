Mieskonmäen kyläkoulu kyläseuran omistukseen

Viime tiistaina koettiin Mieskonmäessä historiallinen hetki, kun entisen kyläkoulun kauppakirjat allekirjoitettiin. Joutsan kunta myi Mieskonmäen koulun rakennuksen sekä muut tontilla olevat kiinteistöt 5.000 eurolla Mieskonmäen kyläseura ry:lle.

Kyläseuran puheenjohtaja Minna Kahilampi ja sihteeri Martti Kuitunen ovat innokkaan odottavaisin mielin tulevasta.

Autoasi Joutsa LVIALA Mainos: Aatto & Elli Lounas Rautakauppala

– Aika riemun sekaiset fiilikset tässä on. Kun koulu lakkautettiin vuonna 2020, alkoi prosessi, joka nyt jollain tavalla tuli päätökseen. On hienoa, että rakennus jäi kyläläisten käyttöön, tuumaa Kahilampi.

– Vaikka koulu loppui, on rakennus yhä edelleen. Sitä lähdetään nyt muuttamaan kylätaloksi ja kyläseuran näköiseksi, jatkaa Kuitunen.

Koulun lakkauttamispäätöksen jälkeen kyläläisten keskuudessa suhtauduttiin rakennuksen ostamiseen ensin kriittisesti, mutta ajan ja perusteluiden myötä kyläseuran taakse muotoutui vahva tuki.

– Ilman kyläläisten ja muiden ihmisten osoittamaa kannustusta kyläseura ei olisi ajanut ostopäätöstä eteenpäin. Seuraavaksi tarvitaan ideointia ja suunnitelmia, joten toivomme niin nykyisten kuin entisten kyläläisten ja vapaa-ajanasukkaiden olevan aktiivisia. Mitään ei ole poissuljettu eikä toisaalta lyöty lukkoon, sanoo Kahilampi.

Mieskonmäen kylä siirtyi kyläseuran omistukseen viime viikolla. Kuva JS Arkisto/Tarja Kuikka.

Jo tulevalle kesälle on suunnitteilla suuri luokkakokous, johon ovat tervetulleita kaikki Mieskonmäen koulun entiset oppilaat ja henkilökunta.

Rakennusten ylläpito vaatii kustannuksia, joihin seuralla on muutamia suunnitelmia. Kuitunen kertoo, että kyläseurassa on tehty päätös pienestä jäsenmaksusta, joka osoitetaan suoraan koulun kulujen kattamiseen. Myös kannatusmaksua on pohdittu ja hankekuvioita harkittu. Metsästysseura on kiinnostunut vuokraamaan yläkerran, johon mahtuisi kymmenen metrin ilmahirvirata.

– Vanhassa rakennuksessa voi tulla äkillisiä menoja, joten kaikkeen tulee varautua. Talkootyötä pyritään tekemään mahdollisuuksien mukaan. Toivomme, että ihmisiltä löytyy innokkuutta ja apua varmasti tarvitaan, toteaa Kahilampi.

Pyrkimyksenä on tehdä kylätalosta matalan kynnyksen paikka, joka palvelee alueen ihmisten tarpeita. Ajatuksia erilaisista harrastustoiminnoista, kuten juttutuokioista tai jumpasta on jo pyöritelty. Pihapiiriä voitaisiin puolestaan kehittää uusilla leikkivälineillä ja ulkokuntolaitteilla.

– Uskon että käyttöä tulee, kun annetaan mahdollisuus käyttää tiloja ja saadaan toimintaa. Nykyajan tilatarpeisiin koulu ympäristöineen sopii mainiosti, tuumaa Kuitunen.

Kyläyhdistyksen sihteeri ja puheenjohtaja ottavat mielellään ideoita vastaan kylätaloon ja sen käyttöön liittyen.

– Haluamme omalta osaltamme rakentaa tästä helposti lähestyttävän ja monipuolisessa käytössä olevan tilan. Ihmiset kuitenkin kaipaavat tähän hetkeen kohtaamisia ja nyt meillä on siihen paikka. Me olemme avoimia kaikelle, millä saadaan paikka ja kylä pysymään elinvoimaisena, summaa Kahilampi.

Kyläseura omistaa myös Sulon talon, jonka suhteen kuviot ovat auki.

– Sulon talon sijainti ja tilat ovat haasteelliset, kun nykyään isoja juhlatiloja ei juurikaan tarvita. Myös talon parkkitila on ongelmallinen. Mutta tätäkin pohditaan ja ideat ovat tervetulleita, kommentoi Kuitunen.

Nyt kylätalon tulevaisuus on kyläseuran ja ihmisten omissa käsissä.

– Tämä on nyt meidän ja meillä on valta vaikuttaa, minkälainen kaikille avoin kohtaamispaikka tästä syntyy, Kahilampi kiteyttää.

Jonna Keihäsniemi

Yläkuva: Kyläseuran puheenjohtaja Minna Kahilampi ja sihteeri Martti Kuitunen ovat iloisia, että entinen kyläkoulu jäi kyläläisille.