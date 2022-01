Sari Hovila ja Pekka Huikko pääsivät läpi 69-jäseniseen aluevaltuustoon

Joutsa pärjäsi kokoonsa nähden erittäin hyvin sunnuntaina käydyissä aluevaaleissa. Paikallisista ehdokkaista läpi 69-jäseniseen aluevaltuustoon etenivät keskustan Sari Hovila ja Pekka Huikko kokoomuksesta.

Hovilan äänimäärä oli 676. Huikko sai ääniä 344. Sari Hovila oli Joutsan ääniharava. Kaksi läpimennyttä aluevaltuutettua on hyvä tulos jo siihenkin verrattuna, että 7 kuntaa Keski-Suomesta ei saanut yhtäkään omaa edustajaa aluevaltuustoon. Aluevaltuutettuja on 15 kunnasta tai kaupungista, ja heistä 36 on Jyväskylästä.

Luhankalainen Ahti Weijo (kok.) oli pitkään valittujen listalla, mutta putosi lopullisessa tuloksessa varavaltuutetuksi ääntenlaskennan edettyä yli 80 prosentin. Hän sai ääniä 267 kappaletta ollen Luhangan ääniharava.

Muista seutukunnan ehdokkaista Pekka Lankia (kesk.) sai 192 ääntä, Pentti Haverinen (kesk.) 59 ääntä, Saku Kaistinen (ps.) 191 ääntä, Leo Niinikoski (sd.) 121 ääntä, Mika Tupala (sd.) 46 ääntä, Lea-Elina Nikkilä (vihr.) 122 ääntä, Arto Hölttä (kd.) 120 ääntä, Sakari Halmemies (kd.) 24 ääntä, Niina Liimatainen (kd.) 18, Paula Kinnunen (vas.) 65 ääntä ja Natalja Koort (vkk.) 11 ääntä.

Joutsan äänestysprosentti oli 47,4, mikä vastaa lähes tarkalleen maakunnan ja koko maan äänestysintoa (47,5). Sinänsä äänestysprosentit jäivät mataliksi muihin vaaleihin verrattuna. Luhangan äänestysprosentti oli 52,9.

Joutsassa äänien kokonaismäärä oli 1.738, joista keskusta keräsi eniten, 650 kappaletta. Tämä on 37,4 prosenttia kaikista äänistä. Myös maakunnan tasolla puolue oli kärjessä. Seuraavana Joutsassa oli kokoomus 370 äänellä (21,3 pros.) ja kolmantena demarit 190 äänellä (10,9 pros.).

Perussuomalaiset keräsivät ääniä 187 (10,8), kristillisdemokraatit 146 (8,4), vihreät 103 (5,9), vasemmistoliitto 66 (3,8), Valta kuuluu kansalle 9 ääntä (0,5) ja Liike Nyt 8 (0,5). Lisäksi hajaääniä tuli muutamille pienryhmille.

Luhangassa ääniä annettiin 332 kappaletta. Merkille pantavaa on, että luhankalaiset keskittivät ääniään joutsalaisia enemmän. Eniten äänestettiin kokoomusta, 158 ääntä, mikä on peräti 47,6 prosenttia kaikista äänistä. Keskusta sai 98 ääntä (29,5), perussuomalaiset 26 (7,8), kristillisdemokraatit 13 (3,9), vasemmistoliitto 9 (2,7), vihreät 6 (1,8) ja Liike Nyt 2 (0,6).

Vaalien vahvistettu tulos julkaistaan tarkastuslaskennan valmistuttua 26.1.2022, kun tulos on vahvistettu jokaisella hyvinvointialueella.

Janne Airaksinen

Yläkuvissa aluevaltuustoon äänestetyt Sari Hovila (kesk.) ja Pekka Huikko (kok.).

He käyttävät valtaa hyvinvointialueen valtuustossa

