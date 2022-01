Fysios osaksi Mehiläistä

Mehiläinen-konsernin ja fysioterapiapalveluja Joutsassakin tarjoavan Fysioksen yrityskaupan odotetaan toteutuvan helmikuun alussa. Mehiläinen ja Fysios sopivat yrityskaupasta viime kesänä, ja kauppa on nyt saanut tarvittavan viranomaishyväksynnän.

Mehiläinen on yksityinen sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaja, jolla on Suomessa yli 540 toimipistettä sekä 22.300 työntekijää ja ammatinharjoittajaa. Fysios on Suomen suurin yksityinen fysioterapiayritys, jolla on yli 100 toimipistettä 53 paikkakunnalla ja joka työllistää 800 ammattilaista.

Mehiläinen tiedotti yrityskaupan etenemisestä torstaina.

Tarja Kuikka