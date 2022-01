Hovila ja Huikko Joutsasta läpimenijöiden listalla, myös Luhangan Weijo nousemassa aluevaltuustoon

Kun äänistä on laskettu 70 prosenttia, Sari Hovila keskustasta ja Pekka Huikko kokoomuksesta olisivat menossa läpi Joutsasta. Luhangan Ahti Weijo kokoomuksesta on myös noussut läpimenijöiden listalle.

Isoimpien kaupunkien tuloslaskenta on viimeisenä valmis, mikä vielä muuttaa äänestystulosta. Joutsan äänien laskenta on jo valmis. Äänestysprosentti on 47,4. Myös Luhanka on valmis, siellä äänestysprosentti oli 52,9.

Autoasi Joutsa LVIALA Mainos: Aatto & Elli Lounas Rautakauppala

Joutsassa keskusta sai eniten ääniä, 650 kappaletta. Ehdokkaista eniten ääniä sai keskustan Sari Hovila, 423 ääntä. Seuraavaksi eniten sai kokoomuksen Pekka Huikko, 263 ääntä.

Luhangassa ääniä annettiin 332 kappaletta, Joutsassa puolestaan 1.738 kappaletta. Puolueista eniten äänestettiin kokoomusta. Kokoomuksen ehdokas Ahti Weijo oli ääniharava 132 äänellä.

Ehdokkaat saavat aluevaaleissa ääniä koko Keski-Suomesta, joten todelliset äänimäärät ovat suurempia kuin kuntakohtaisesti annetut.

Janne Airaksinen