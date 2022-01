Aluevaalien ennakkoäänestys on ollut Joutsassa vilkas, Luhangassa rauhallisempi

Aluevaalien kotimaan ennakkoäänestysaika päättyy tänään. Joutsassa ennakkoon voi vielä äänestää tänään vanhalla terveysasemalla ja Luhangassa kylätalolla. Joutsan vanhalla terveysasemalla ennakkoäänestys on ollut alusta alkaen vilkasta.

– Lauantaina kävi lähes 90 äänestäjää. Etenkin vapaa-ajan asukkaita oli paljon liikkeellä, eli äänestyslippuja lähti paljon muualle kuin Joutsaan. Tänäänkin oli puoli kahteen mennessä käynyt yli sata äänestäjää, ja muutamaan otteeseen aulassa oli ruuhkaksi asti ihmisiä odottamassa äänestykseen pääsyä, vaalivirkailija Liisa Alfthan kertoi tämän viikon maanantaina.

– Joutsan äänestysaktiivisuus on jo nyt reilusti yli 20 prosenttia, eli yli sekä valtakunnallisen että Keski-Suomen hyvinvointialueen keskiarvojen. Vaalitoimitsijan näkökulmasta ollaan edelleen iloisen yllättyneitä, kuinka aktiivisesti joutsalaiset ja Joutsassa on käyty äänestämässä. Vaikka käsi meinaa jo väsyä allekirjoittamiseen, aika monta kertaa on saanut allekirjoituksen tehdä, Alfthan nauroi maanantaina.

Luhangan kylätalolla ennakkoäänestys on sujunut vaalivirkailijana toimineen Kaija Sipilän mukaan rauhallisesti.

– Hyvin rauhallisen verkkaisesti. Ei mitään kauheaa tungosta ole ollut, Sipilä kertoi maanantaina.

Maanantai-iltapäivään mennessä kylätalolla oli käynyt Sipilän mukaan äänestämässä koko ennakkoäänestysaikana vajaat sata äänioikeutettua, joukossa ulkopaikkakuntalaisiakin. Luhangan äänestysprosentti oli maanantaina iltapäivällä runsaat 19.

Aluevaalit toimitetaan tämän viikon sunnuntaina. Vaaleissa valitaan aluevaltuustot tuleville hyvinvointialueille, jotka vastaavat jatkossa alueensa sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja pelastustoiminnan järjestämisestä. Keski-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuustoon valitaan 69 valtuutettua.

