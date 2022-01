Sähköautojen latauspisteiden lukumäärä kasvaa seutukunnalla – Huttulaan neljän auton suurteholatausasema

Huttulan pihaan tullaan kuluvan vuoden aikana asentamaan Rechargen operoima 300 kilowatin suurteholatauslaitteisto, jossa on dynaaminen kuormanhallinta neljälle latauspaikalle. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos kohteessa lataa yksi autoilija, on tällöin maksimiteho 185 kW. Mikäli kaksi tai useampi autoilija lataa yhtä aikaa, jakautuu 300 kW kaikkien kesken.

Tällä hetkellä Huttulassa on yksi tyypin 2 peruslatausliitin, jonka latausteho on 22 kilowattia. Huttulan toimitusjohtaja Jaakko Ikosen mukaan uuden latausaseman tarkemmasta aikataulusta ei vielä ole tietoa.

– Matkaa muuntajalta ei ole paljon, mutta johdon vetäminen vaatii tienalituksia. Asennus riippuu paljolti myös siitä, missä aikataulussa sähköyhtiö pystyy toimittamaan liittymän. Arvelen, että varsinainen työ tullaan tekemään touko-kesäkuussa, toteaa Ikonen.

Karoliinan kahvimyllyn pihassa on ympäri vuorokauden käytössä oleva suurteholatauspiste.

Jo toiminnassa oleva Rechargin ylläpitämä suurteholatauspiste löytyy Karoliinan Kahvimyllyn pihasta. Teholtaan 100 kilowattia ja kaksi johdollista latauspaikkaa sisältävä piste on käytettävissä ympäri vuorokauden.

– Minulta kysyttiin, kiinnostaisiko latauspiste. Näytin asialle vihreää valoa ja asia eteni lopulta käytäntöön kunnan kautta, koska tontti on kunnan. Olen yllättynyt positiivisesti, kuinka paljon autoja on ollut latauksessa. Kyllä piste on tullut tarpeeseen ja palvelee varmasti kaikkia alueen toimijoita, tuumaa Karoliinan kahvimyllyn yrittäjä Pirjo Soilu.

Viime perjantaina Osuuskauppa Keskimaa avasi toisen ABC-latausasemansa Joutsan ABC:n yhteyteen. Aseman latausteho on 200 kilowattia, josta suurteholataukseen on varattu 150 kW. Latausasemalla on sekä suurteholatauspiste että peruslatauspiste. Yhtä aikaa asemalla voi ladata neljää autoa.

– Olemme iloisia päästessämme avaamaan Joutsaan toivotun suurteholatausaseman. Joutsan sijainti valtakunnallisesti tärkeimmän pääväylän varrella tarjoaa sähköautoilijoiden pidemmille matkoilleen kaipaaman nopean latausmahdollisuuden, kommentoi Osuuskauppa Keskimaan liikennemyymälä- ja polttonestekaupan toimialajohtaja Heikki Tervanen.

Tuomas Pohjonen tarkkaili käytön varmennusta Joutsan ABC:llä viime perjantaina.

Keijo Rouvali Rechargelta kertoo, että lähtökohtaisesti uusien latauspisteiden valintakriteereitä ovat liikennemäärät, palvelut sekä aukioloajat. Recharge rakentaa omina investointeina julkista sähköautojen latausverkostoa, keskittyen niin sanottuun suurteholatausverkoston rakentamiseen, joka palvelee parhaiten matkalatauksessa.

– Ensisijaisesti etsimme valta- ja kantateiden varsilta sopivia paikkoja, mutta mikäli liikennemäärät ovat riittävät, niin myös taajamasijainnit kiinnostavat. Etsimme itse aktiivisesti potentiaalisia partnereita ja lokaatioita, Huttulaan ja Karoliinan kahvimyllyyn me otimme ensimmäisen kontaktin. Päätöksenteko on kaiken kaikkiaan monien asioiden summa, jossa kohteen liikennemäärä kuitenkin näyttelee suurta roolia, toteaa Rouvali.

– Meidän näkökulmastamme Nelostie Joutsan seudulla tulee olemaan julkisten latausasemien osalta hyvällä mallilla tämän vuoden aikana. Tämänhetkisiin liikennemäärin sekä autokantaan nähden latausasemia on riittävästi. Toki autokanta kehittyy huimaa vauhtia, joten tilanne voi olla hyvinkin erilainen esimerkiksi viiden vuoden päästä, täsmentää Rouvali.

Luhangassa sähkön tarjoaa kunta, korkeintaan pysäköidä saa kaksi tuntia.

Myös Luhangasta löytyy latausasema, jossa on 11 kilowatin johdollinen, tyypin 2 latauspiste sekä saman tehoinen työmaapistoke. Kesällä 2020 käyttöön otetun aseman sähkön tarjoaa Luhangan kunta ja siinä on sallittua pysäköidä maksimissaan kaksi tuntia.

Leivonmäen Teboilin seinästä löytyy tyypin 2 22 kilowatin peruspistoke, joka näkyy myös latauskartta.fi-sivustolla. Huoltamon ovet kuitenkin suljettiin viime vuoden lopulla, joten ajantasaista tietoa kyseisen pistokkeen toimivuudesta ei ole.

Jonna Keihäsniemi

Yläkuva: Huttulassa on tällä hetkellä yksi peruslatauspiste. Uusi, neljän auton suurteholatausasema rakennetaan toimitusjohtaja Jaakko Ikosen takana oleville parkkipaikoille.