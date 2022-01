Elokuvasäätiöltä tuki Kinon laitteiston uusimiseen

Joutsan kunta on saanut Kinon esityslaitteiston uusimista varten Suomen elokuvasäätiöltä runsaan 21.000 euron suuruisen laitehankintatuen. Kinon nykyinen laitteisto on vanhenemassa, ja kunnassa päätettiin päivittää laitteisto ja hakea hankintaan tukea elokuvasäätiöltä. Uuden laitteiston toimittajaksi valittiin tarjousten pohjalta Kino-Foto Oy.

Uuden laitteiston tarjottu arvonlisäveroton kokonaishinta on Joutsan kunnan hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkan mukaan asennettuna hieman yli 42.000 euroa, eli elokuvasäätiön tuki kattaa summasta noin puolet.

Autoasi Joutsa LVIALA Mainos: Aatto & Elli Lounas Rautakauppala

– Uusittavaan laitteistoon kuuluvat projektori, joka sisältää mediaserverin sekä lisäksi monikanavainen vahvistinlaite äänentoistoon, kertoo Sirkka.

Kinon esityslaitteiston uusimisen tärkein syy on Kinon koneenkäyttäjän ja tietotekniikka-asiantuntija Juha Lahden mukaan se, että Kinossa voitaisiin jatkossakin näyttää kaikkia uusimpiakin elokuvia. Nykyisen laitteiston kanssa on jo ollut ongelmia esimerkiksi tekstityksissä.

– Uudemman sukupolven projektorissa tärkein uudistus on täysin huoltovapaa laser-valonlähde. ”Lamppujen” vaihto jää siis historiaan ja laitteen lämmöntuotto laskee merkittävästi. Vahvistinuudistus taas korvaa kolme ikääntynyttä suurta vahvistinta yhdellä pienellä modernilla digitaalivahvistimella. Tässäkin saadaan merkittävää etua lämmöntuoton vähenemisessä. Kokonaisuuden sähkönkulutus todennäköisesti on myös merkittävästi pienempi kuin vanhoilla laitteilla, joka on tietenkin hyvä asia ja ekologisempaa, kertoo Lahti.

Uusi esityslaitteisto on hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkan mukaan tarkoitus saada Kinolle vielä talven aikana.

– Tavoite on, että ennen kun lumet sulavat, niin hankinta on edennyt asennusvaiheeseen, sanoo Sirkka.

Tarja Kuikka

Kuva: JS Arkisto / Janne Airaksinen