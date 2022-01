Joutsan Hevosystäväinseuralla uusi puheenjohtaja

Joutsan Hevosystäväinseura ry sai viime vuoden loppupuolella uuden puheenjohtajan, kun pitkään tehtävässä toiminut Susanna Purojärvi luopui tehtävästä ja hänen tilalleen valittiin Pasi Haapasaari (kuvassa). Uusi puheenjohtaja pääsee heti alusta niin sanotusti tositoimiin, sillä seura järjestää tänä vuonna vuosittaisten paikallisravien lisäksi toisenkin ison tapahtuman.

Kyse on yhteistyössä Etelä-Suomen Hevosjalostusliitto ry:n ja Suomen Hippos ry:n kanssa 23.7. järjestettävistä suomenhevosten valtakunnallisista työmestaruuskilpailuista. Esitys kisojen järjestämisestä Joutsan raviradalla tuli Haapasaaren mukaan Hippoksesta, ja hevosystäväinseurassa asiaan suhtauduttiin positiivisesti – onhan Joutsassa kisattu samoissa merkeissä kerran aiemminkin, vuonna 2006.

Autoasi Joutsa LVIALA Mainos: Aatto & Elli Lounas Rautakauppala

Paikallisraveja vuonna 1906 perustettu Joutsan Hevosystäväinseura on järjestänyt jo pitkään. Viime vuosina ravipäivä on ollut elokuun puolivälissä, mutta tänä vuonna se on jo 6.8.

– Olisi ollut muita raveja niin paljon päällekkäin tässä lähellä, että jouduttiin sen takia ottamaan vähän aikaisemmin, Haapasaari taustoittaa päätöstä ajankohdasta.

Viime vuosina raveihin on ilmoittautunut kuutisenkymmentä valjakkoa. Osanottajia on houkuteltu esimerkiksi sillä, että lähdöissä on tarjolla hyvät palkinnot. Ravien järjestäminen on kuitenkin pienelle hevosystäväinseuralle aina ponnistus. Kyse on Haapasaaren mukaan pitkälti talkootyöstä, sillä palkan ottavat vain vesiautonkuljettaja, eläinlääkäri, piiristä tuleva kilpailusihteeri ja valvojat. Tekijäporukkaa on noin 10–15 henkeä. Lisäkädet eivät olisi siinä Haapasaaren mukaan pahitteeksi.

– Tilaa olisi enemmänkin tulla, hän sanoo.

Paikallisravien järjestäminen on pienelle hevosystäväinseuralle iso ponnistus. Seuran on mietittävä ravien ajankohtakin tarkkaan, ettei lähialueella satu olemaan muita raveja samana viikonloppuna. Kuva: JS Arkisto / Tarja Kuikka

Tänä vuonna Joutsan Hevosystäväinseura aikoo myös saattaa loppuun raviradan parantamishankkeen, jolla on pyritty parantamaan alueen toimivuutta tapahtumakäytössä ja sitä kautta myös tapahtumien turvallisuutta ja esteettömyyttä. Maaseutukehitys ry:n hanketuella seura rakensi jo aiemmin raviradan ulkoreunaan aidan ja teki tien radan eteläpäädyssä olevalta parkkipaikalta katsomoalueelle.

Viimeiseksi toimenpiteeksi jäi tapahtumakatoksen rakentaminen katsomoalueelle, mutta siltä osin toteutus ei edennyt suunnitellusti ja hankkeelle piti hakea lisäaikaa.

– Korona sotki niin paljon, ettei paikallisilla rakentajilla ollut resurssia lähteä näin pientä hanketta rakentamaan. Nyt tammi-helmikuun aikana se katos valmistuu ja kesällä tehdään itse sitten se loppu, maalaukset talkoohommalla, kertoo Haapasaari.

Tuttu kasvo Joutsan ravipiireistä

Joutsan Hevosystäväinseuran uusi puheenjohtaja Pasi Haapasaari on Joutsan ravipiireissä tuttu kasvo, ja moni hevosväkeen kuulumatonkin tietää hänet moninkertaisen Joutsan Vuoden hevosen Tee Wee Paronin omistaja-valmentajana. Tee Wee Paroni on pitänyt Haapasaaren mukaan taannoin sairaslomaa, mutta on nyt taas treenissä.

– Tehtiin Paronille leikkausoperaatio polvissa ja puikkoluussa syksyllä. Tavoitteena on tulla radoille helmikuun lopulla, maaliskuun alussa. Ainakin tällä hetkellä näyttää toipuminen ihan hyvältä, Haapasaari kertoo ruunastaan.

Toinen Haapasaaren ja hänen puolisonsa Tarja Neuvosen tallin starttihevonen on suomenhevosruuna Jäpikäs. 7-vuotias ruuna on juossut Haapasaaren mukaan viime aikoina hyvin, esimerkiksi loppuvuodesta kolme voittoa peräkkäin ja niiden jälkeen kakkossijan. Myös Tee Wee Paroni on tunnettu useista peräkkäisistä voitoistaan, joten tuleeko Jäpikkäästä uusi Paroni?

– Kaikki kysyvät samaa. Jere (Törmänen, raviselostaja) on kanssa kysynyt monta kertaa sen, ja sanoin, että niihin saappaisiin on pitkä matka vielä pojalla, nauraa Haapasaari.

Pasi Haapasaaren omistama ja valmentama Tee Wee Paroni on valittu Joutsan Vuoden hevoseksi jo neljä kertaa, ensimmäisen kerran vuonna 2018. Kuvassa Joutsan paikallisravien selostaja Jere Törmänen haastattelemassa Haapasaarta aiheesta vuoden 2018 palkitsemisen yhteydessä. Kuva: JS Arkisto

Tallin muut asukit ovat siitostamma Leijan Loimu sekä kaksi kaksivuotiasta varsaa, joista toisella on näillä näkymin koelähtö edessä tänä vuonna, toisella ensi vuonna.

Haapasaaren hevoskipinä syttyi aikanaan 40-vuotislahjaksi saadun ravihevosen myötä, kun taas Neuvonen on ollut hevosten parissa nuoresta asti. Hevoset ovat pärnämäkeläispariskunnalle harrastus, päätyönä heillä on 120-päinen lihakarja – Haapasaaren mukaan ainakin toistaiseksi.

– Sitä ei koskaan tiedä, minne tämä EU vie. Kyllä tuntuu niin kuin tämä maatalouskin menee koko ajan alaspäin. Kustannukset nousevat koko ajan ja tuottajalle ei saada mitään korvausta kohta, Haapasaari harmittelee.

Tarja Kuikka