Alakulmakolumni: Toiveikas talvimieli

Tervehdys sinä Joutsan Seutu -lehden lukija! Lehden uutena pakinoitsijana avaan pelin ”toiveikkaalla talvimielellä” ja katsauksella hiihtoliikunnan riemuihin.

Olen hyvin iloinen, että talvi on lopultakin saatu koko maahan. Pitkästä aikaa oikeat hiihtoladut saadaan tehtyä sellaisiinkin paikkoihin, joihin viime vuodet on rakenneltu hiihtobaanaa säilötystä lumesta tai yritetty epätoivon vimmalla tuottaa ns. tykkilunta. Pahimmillaan olemme joutuneet olemaan ilman latuja.

Vihdoinkin saamme oikean vanhanaikaisen talvisään ja lunta sieltä, mistä sen kuuluukin tulla eli taivaalta. Luonnonmukaista lunta. Ei kahta samalaista hiutaletta!

Mikä parasta, meillä on perinteikäs urheiluseura, joka sidosryhmineen muovaa lumikiteistä meille huippuluokkaa olevat hiihtoladut! Aivan mahtavaa!

Joitakin aikoja sitten seurasin YLE:n aamuohjelmaa. Lähetyksessä oli haastateltavana Suomen ladun asiantuntija. Hän oli kertomassa ja opastamassa, kuinka hiihtoladuilla tulee käyttäytyä. Siinä aamukahvia samalla juodessani ajattelin, että onpa hyvä, kun lapsille kerrataan yksinkertainen oppi, miten hiihtoladulla huomioidaan muut, monesti hyvin eritasoiset sivakoijat. Samalla tajusin, että eihän siihen aikaan aamusta television ääressä ole yhtään lasta tai nuorta, tai jos onkin, niin eivät ainakaan katso YLE:n lähetystä. Suomen ladun asiantuntija neuvoikin meitä aikuisia ja siksi, että emme osaa käyttäytyä ja huomioida toisiamme hiihtoladulla! Syyllistymme toisinaan jopa ns. laturaivoon! Olin hämmästynyt!

Meillä on ihana talvinen luonto, yhteisillä varoilla ja talkootyönä tehdyt leveät ja tasaiset hiihtoladut, joita pitkin voisi vaikka onnibussi ajaa ja jotka on tarkoitettu jokaisen halullisen vapaaseen käyttöön.

Hiihto on suorastaan osa kansallista geneettistä perimäämme ja kuulumme siihen harvalukuisten etuoikeutettujen kansakuntien joukkoon, joilla on ylipäätään mahdollisuus nauttia valmiista laduista keskellä puhdasta luontoa! Meillä on myös varaa ostaa kalliita talviurheiluvälineitä ja meillä on joutoaikaa, jota voimme kuluttaa hiihtäen!

Eipä siis kannata pilata omaa ja toisten hiihtonautintoa turhaan nillittämiseen!

Hiihdetään siis leppoisalla mielellä näillä Joutsan upeilla laduilla ja annetaan tilaa kaikenlaisille liikuntasuorituksille!

Jouni Lavia

talviliikuttunut