Joutsaan perustettiin kiinteistötyöryhmä

Joutsan kunnan teknisen- ja ympäristöosaston yksi tavoite on tarkoituksenmukainen kiinteistökanta. Toimenpiteeksi on asetettu kiinteistötyöryhmän kautta kiinteistökannan vähentäminen. Tekninen johtaja Juha-Matti Näykki on tehnyt alustavan, vaiheessa olevan Joutsan kunnan kiinteistöstrategian, jonka valmistelua jatkaa nyt valittu työryhmä.

Tekninen lautakunta päätti joulukuun kokouksessaan, että kiinteistötyöryhmään nimetään teknisen lautakunnan jäsenet Ilari Suuronen, Jarmo Liukkonen, Saku Kaistinen, Markku Leskinen, Ulla Tommola, Matias Lehtonen ja Kari Lahtela sekä rakennuspäällikkö Ari Lindgren, tekninen isännöitsijä Petri Laitinen ja Kiinteistö Oy Joutsan Vuokra-Asunnot toimitusjohtaja Ari Solatie. Tekninen johtaja toimii ryhmän puheenjohtajana sekä koollekutsujana.

Autoasi Joutsa LVIALA Mainos: Aatto & Elli Lounas Rautakauppala

Jonna Keihäsniemi