Joutsassa riittää latuja hiihdettäväksi – Linjojen purkutyö sulkee osan laduista muutamaksi viikoksi

Vuoden vaihteessa kaikki Joutsan ladut saatiin sivakoitaviksi Tammihaaraan asti perinteisellä ja vapaalla tyylillä. Kävijöitä on riittänyt hyvän lumitilanteen myötä niin valaistuilla laduilla kuin suhteellisen aikaisin avatuilla maastoreiteillä.

Osalla laduista suoritetaan sähkölinjojen purkutöitä 10. tammikuuta alkaen. Työmaan urakoitsija on arvioinut työn kestoksi noin 2–3 viikkoa. Heti kun ladulta on poistunut koneet, ajetaan latu niiltä osin taas hiihdettävään kuntoon.

– Työt alkavat ampumaradan päästä edeten ja latua tehdään töiden edetessä, ei kuitenkaan aivan koneiden lähettyville asti. Latua ei hoideta työmaan lähettyvillä, jotta ei tule vaaraa tai häiriöitä. Toivomme hiihtäjien käyttävän työmaan ajan ”ampumaradan suolenkkiä” ja välttämään ampumarata-Tammihaara-alueen maalatua arkipäivinä mahdollisuuksien mukaan. Viikonloppuisin purkutöitä ei tehdä, valaisee kunnan rakennuspäällikkö Ari Lingren.

Vielä avaamatta on Leivonmäen kansallispuiston retkilatu, joka on Lindgrenin mukaan tarkoitus pyrkiä avaamaan viikolle 8. Tämänhetkisten sääennusteiden suhteen näyttää hyvältä, eikä varsinkaan metsäosuuksille lisälumesta olisi haittaa.

Myös Tammijärvellä hyvä latutilanne

Tammijärven Tammi on hankkinut Joutsan Pommin vanhan latukoneen, jolla on saatu ajettua hyvin latuja innokkaille hiihtäjille. Sekä koulun ympäristössä oleva valolatu että reitti Tammijärveltä Iitinmäkeen on hiihdettävässä kunnossa.

– Lunta kaivataan, mutta hyvin pääsee tälläkin hetkellä hiihtämään ja latuja kunnostetaan kelien mukaan. Uuden latukoneen myötä nyt mahtuu menemään myös vapaalla tyylillä, kertoo latuja viime viikolla ajanut Jyrki Heinonen.

Jonna Keihäsniemi

Ampumaradalta lähdetään purkamaan sähkölinjoja 10. tammikuuta alkaen. Yllä olevassa kuvassa esitetty työmaan haitta-alue punaisin viivoin.