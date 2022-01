Marko Hartonen jatkaa Joutsan Pommin puheenjohtajana

Joutsan Pommin syyskokous pidettiin 16.12. Huttulassa. Syyskokouksessa muun muassa vahvistettiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022.

Tuleva toimintakausi on seuran 106. toimintavuosi. Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta seuran toiminta-alueella siten, että mahdollisimman moni harrastaisi kunto- ja kilpaurheilua edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti. Seuran toiminnassa ei tule tapahtumaan suuria muutoksia, mutta nykyistä toimintaa pyritään kehittämään koko ajan. Seuratoiminnan kehittämistä on tehty muun muassa yhdessä Keski-Suomen liikunnan seuratyöntekijän Laura Härkösen avulla. Kehittämistyön tukena käytetään Olympiakomitean Tähtiseura materiaalia.

Jatkossa seura voi halutessaan hakea Tähtiseura-nimikettä seuralle, mikä kertoo, että seurassa tehdään tiettyjen laatukriteerien mukaista työtä. Yhteistyötä Härkösen kanssa jatketaan vuoden 2022 ajan. Toimintavuoden aikana selvitetään myös seuratyöntekijän palkkaamisen mahdollisuutta.

Syyskokous valitsi yksimielisesti seuran puheenjohtajaksi vuosille 2022–2023 Marko Hartosen. Hartonen on toiminut seuran puheenjohtajana vuodesta 2016 alkaen. Johtokunnan jäseniksi seuraavaksi kahdeksi vuodeksi valittiin Matti Haapala, Hanne Laitinen ja Juhani Virmanen. Johtokunnassa jatkavat myös Pirjo Kosonen, Martti Kuitunen, Jouko Pirkkalainen, Pasi Olkkonen ja Mika Sirkka.

Hiihtojaostoon valittiin Henrik Enke, Marko Hartonen, Teresa Jokinen, Martti Kuitunen, Kati Lavia, Pasi Lavia, Marko Pynnönen ja Merja Saarela sekä yleisurheilujaostoon Sami Fagerholm, Marko Kemppainen, Petteri Oksanen, Jari Reponen, Tiina Seppälä, Mika Sirkka ja Juha Virtanen.

Hiihto- ja yleisurheilujaostot järjestävät tulevan toimintakauden aikana useita yleisurheilu- ja hiihtokilpailuja sekä ohjattua toimintaa lapsille sekä tavoitteellisemmin harjoitteleville nuorille. Vuoden aikana järjestetään myös kuntoliikuntatapahtumia esimerkiksi Joutohölkkä, Kuutamokävely ja laturetki. Tapahtumista tiedotetaan mm. seuran pian uudistuvilla nettisivuilla.

Hanne Laitinen

Yläkuva: Seuran puheenjohtajaksi vuosille valittu 2022–2023 Marko Hartonen on tunnettu muun muassa Joutsan Hiihtojen hyvin onnistuneista järjestelyistä.