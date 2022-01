Lukijan mielipide: Talouden tinat

Uuden vuoden aaton ohjelmaan kuului lapsuudessani tinan valaminen. Lieneekö tuo halpa huvi enää kuvioissa mukana? Kauhassa sulaneen tinan päädyttyä sähähtäen kylmään veteen oli aika ennustaa. Näkyikö jähmettyneessä muodossa rahaa vai rakkautta, surun vaiko ilon kyyneleitä – kauneus tai kaameus oli katsojan silmässä.

Kunnallisessa päätöksenteossa sulat tinat kipattiin joulukuun valtuuston kokouksessa kylmään veteen. Erilaisia odotuksia, tarpeita, haluja ja vastuita on paljon. Lainsäätäjä on määrittänyt, että tinakuvioissa on oltava ikäihmisille palvelutarpeiden kartoitusta ja hoivaa, koululaisille kirjoja ja erityisopetusta, toimeentulotukea ja työllisyydenhoitoa tarvitseville, kipeille lääkäriaikoja, janoisille vettä ja pelastajia onnettomuuksien varalle….

Yrittäjänä on ollut pakko tehdä talouslaskelmat huolella – tulojen ja kulujen erotuksella on pitänyt tulla toimeen. Lainojen korkokurimuskin on koettu, joten nykyinen velattoman elämä on huoletonta.

Kunta on eräänlainen yritys. Meillä tulot eivät riitä kuluja kattamaan, mutta ei hätää, valtio tulee hätiin. Hyväksymässämme talousarviossa vuodelle 2022 verotulot eivät riitä kattamaan edes palkkamenoja ja velkasaldo kasvaa. Talouden numeerinen suunnitelmaosa konsernin osalta jäi arvailujen varaan.

Olemme investoineet ja investoimme mittavasti. Vaihtoehtojakin olisi ollut ja myönnän kokevani epäonnistumista arvioidessani onnistumistani vaikuttamisessa päätöksentekoon. Harmillista on, että hyväksytyt suunnitelmatkin on jossain tapauksissa romutettu – siitä jäi Kivi kenkään ja Keittiössä maito kiehui hellalle.

Tulevaisuus hyvinvointialueajassa on kysymysmerkkejä täynnä. Uskottelemmeko liian optimistisesti itsellemme, että vaikeasti arvioitavien sote-menojen siirtyessä pois kunnan tuloslaskelmasta, kunnan talouden hoito on hallinnassa? Pitäisikö mennä isojen perässä ja luopua kiinteistöomistuksista ja keskittyä lakisääteisiin tehtäviin. Kysymyksiä olisi, mutta ei uskallusta enää kysyä!

Toivon kaikille joutsalaisille tinoja, joissa näet onnellisuutta ja terveyttä vuoteen 2022, osallisuuden tuntemuksia, rohkeutta haasteisiin, huoliin ja murheisiin lohduttavan olkapään!

Iiris Ilmonen