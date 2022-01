Suurin osa Keski-Suomen kunnista mukaan matkailuyhteistyöhön – myös Joutsa ja Luhanka mukana

Keski-Suomen 22:sta kunnasta peräti 18 on päättänyt yhdistää voimansa maakunnan matkailun edistämiseksi, mukana ovat myös Joutsan ja Luhangan kunnat. Kunnat ovat solmineet kolmivuotisen yhteistyösopimuksen Visit Jyväskylä Regionin kanssa, joka aloittaa alueorganisaationa vuoden 2022 alusta. Aiemmin Visit Jyväskylä Region on luotsannut matkailuyhteistyötä Keski-Suomessa yhdeksän kunnan alueella.

Käynnistyvässä yhteistyömallissa on kyse Destination Management Organization (DMO) -toiminnasta, jonka päätehtävänä on muun muassa lisätä alueen tunnettuutta sekä kehittää alueen matkailullisia valmiuksia. Toiminnan keskiöön kuuluvat muun muassa valtakunnallinen ja kansainvälinen matkailumarkkinointi, matkailuneuvonnan palvelut sekä yritys- ja sidosryhmäyhteistyö. DMO huolehtii erityisesti matkailualueen erottuvuustekijöiden, ominaispiirteiden ja matkailupalveluiden aktiivisesta esilletuomisesta. Kaiken pohjana toimii vuoden 2020 lopulla julkaistu Keski-Suomen matkailustrategia 2021–2025.

– Useat matkailualueet Suomessa hakevat tällä hetkellä uutta toimintamallia ja siksi meidän toteutunut malli taustaprosesseineen on herättänyt kiinnostusta myös muilla alueilla ja valtakunnallisissa yhteyksissä. Matkailualan tilanne on samaan aikaan haastava ja kuitenkin meille on avautunut myös aivan uudenlaisia mahdollisuuksia koronan myötä myös täällä Lakeland-alueella. Selvää on, että ilman laajamittaista yhteistyötä, yhteisiä tavoitteita ja ammattimaista sekä suunnitelmallista toimintaa emme pärjää. Tämä on ymmärretty Keski-Suomessa poikkeuksellisen hyvin, kertoo matkailujohtaja Susanne Rasmus Visit Jyväskylä Regionista.

Jonna Keihäsniemi

Yläkuva: Leivonmäen kansallispuisto on yksi Joutsan seutukunnan alueen suosituista matkailukohteista.