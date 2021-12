Sana sunnuntaiksi: Levollisena uuteen vuoteen

Uuden vuoden alkaessa kirkoissamme luetaan jouluna syntymäpäiväänsä viettäneen lapsen nimenantotilaisuudesta seuraavasti:

”Kun oli tullut kahdeksas päivä ja lapsi oli ympärileikattava, hän sai nimen Jeesus, jonka enkeli oli ilmoittanut ennen kuin hän sikisi äitinsä kohdussa” Luuk.2:21.

Jeesus oli tuona aikana yleinen nimi. Vanhassa testamentissa se on myös muodossa Joosua. Joosua tunnetaan miehenä, joka johdatti Israelin kansan luvattuun maahan, jossa tuo kansa jälleen elää ja asustaa. Joosua oli nimen ja toimintansa puolesta Uuden testamentin Jeesuksen esikuva.

Nimi Jeesus voidaan suomentaa sanoilla Vapauttaja, Vapahtaja, Pelastaja.

Noita Jeesus-nimisiä poikia ja miehiä siis oli tuohon aikaan muitakin, mutta vasta Marian ja Joosefin (isäpuoli) lapsesta sanottiin sanat, jotka Matteus on tallettanut evankeliuminsa alkuun: ”Joosefille ilmestyi yöllä Herran enkeli, joka sanoi: Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi. Se, mikä on hänessä siinnyt, on lähtöisin Pyhästä Hengestä. Hän synnyttää pojan ja sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä” Matt.1:20-21.

Nyt syntynyt poikalapsi oli odotettu Jeesus, vapauttaja!

Pitikö paikkansa?

Kun luemme Jeesuksen elämästä ja toiminnasta, näemme kuinka Hän vapautti ihmisiä synnistä, sairauksista, pahojen henkien riivaamisista ja jopa kuolemasta, kuten tapahtui Lasaruksen kohdalla. Jeesus vapautti sanoillaan. Näin voimme jokaisessa tilanteessa havaita. Jeesus oli nimensä mukainen mies.

Raamatusta ja sen jälkeisten ihmisten, myös meidän aikamme ihmisten elämästä näemme senkin, miten Jeesus-nimellä on sama voima kuin Hänen sanoillaan. Tuossa nimessä ihmiset saavat syntinsä anteeksi, pahat henget pakenevat, jotkut kokevat sairaudesta paranemisen ja ihmiset pelastuvat kadotuksesta.

Vuoteen 2022 on hyvä lähteä Jeesuksen sanoja kuunnellen ja lukien. Jeesuksen nimessä tahdon toivottaa sinulle tämän lehden lukija levollista mieltä uuteen vuoteen siirtyessäsi.

Matti Kallioinen,

vanha rovasti Leivonmäen puolelta